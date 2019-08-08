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Минобороны сообщило о взрыве на полигоне в Архангельской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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На военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. Об этом в четверг, 8 августа, сообщили в Минобороны, пишет «РИА Новости».

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«В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны также добавили, что радиационный фон после ЧП в норме, выбросов вредных веществ не было.

Руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров сообщил ТАСС, что в ближайшее время в Архангельске пройдет заседание в связи с взрывом. В нем примет участие вице-губернатор области.

5 августа произошел пожар на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае. За возгоранием последовали взрывы. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, была объявлена эвакуация.

6 августа Минобороны сообщило о ликвидации пожара. Следственные органы возбудили дело по ч. 2 ст. 349 УК РФ («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По данным ведомства, в результате ЧП погиб один человек, восемь пострадали. В военном ведомстве не исключают, что причиной пожара стал человеческий фактор.

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