Прямой эфир

Шойгу назвал сроки ремонта в пострадавших от взрывов селах под Красноярском

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Мармышев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил завершить ремонт в селах, пострадавших от взрывов на арсенале в Красноярском крае, в течение двух недель. Об этом в среду, 7 августа, сообщили в российском военном ведомстве.

Считают по складам: взорвавшиеся боеприпасы оценили в миллиард рублей
Работы по ликвидации последствий ЧП в Ачинске завершатся в течение трех суток

По данным «РИА Новости», поручение о проведении ремонта жилого фонда в кратчайшие сроки получил заместитель министра — генерал армии Дмитрий Булгаков. Он должен организовать работу межведомственной комиссии для оценки ущерба, нанесенного жилью при пожаре на складе материально-технического имущества Центрального военного округа, а также оказание помощи местным жителям.

«Все ремонтно-восстановительные работы в населенных пунктах Ачинского района Красноярского края будут завершены в течение двух недель», — уточнили в Минобороны.

В настоящее время специалисты Международного противоминного центра ВС России совместно с инженерным подразделением Центрального военного округа ведут проверку и очистку территории Каменки, находящейся в непосредственной близости от склада в Ачинском районе, говорится на сайте ведомства.

Ремонтные работы на военном складе под Ачинском начались ранее в среду.

Пожар на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае возник 5 августа. За возгоранием последовали взрывы. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, была объявлена эвакуация.

6 августа Минобороны сообщило о ликвидации пожара. Следственные органы возбудили дело по ч. 2 ст. 349 УК РФ («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По данным ведомства, в результате ЧП погиб один человек, восемь пострадали. В военном ведомстве не исключают, что причиной пожара стал человеческий фактор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Губернатор Красноярского края рассказал о состоянии пострадавших под Ачинском
Жителей Ачинска призвали не ходить в зону риска

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017