Шойгу назвал сроки ремонта в пострадавших от взрывов селах под Красноярском

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил завершить ремонт в селах, пострадавших от взрывов на арсенале в Красноярском крае, в течение двух недель. Об этом в среду, 7 августа, сообщили в российском военном ведомстве.

По данным «РИА Новости», поручение о проведении ремонта жилого фонда в кратчайшие сроки получил заместитель министра — генерал армии Дмитрий Булгаков. Он должен организовать работу межведомственной комиссии для оценки ущерба, нанесенного жилью при пожаре на складе материально-технического имущества Центрального военного округа, а также оказание помощи местным жителям.

«Все ремонтно-восстановительные работы в населенных пунктах Ачинского района Красноярского края будут завершены в течение двух недель», — уточнили в Минобороны.

В настоящее время специалисты Международного противоминного центра ВС России совместно с инженерным подразделением Центрального военного округа ведут проверку и очистку территории Каменки, находящейся в непосредственной близости от склада в Ачинском районе, говорится на сайте ведомства.

Ремонтные работы на военном складе под Ачинском начались ранее в среду.

Пожар на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае возник 5 августа. За возгоранием последовали взрывы. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, была объявлена эвакуация.

6 августа Минобороны сообщило о ликвидации пожара. Следственные органы возбудили дело по ч. 2 ст. 349 УК РФ («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По данным ведомства, в результате ЧП погиб один человек, восемь пострадали. В военном ведомстве не исключают, что причиной пожара стал человеческий фактор.