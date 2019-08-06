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СК возбудил дело после пожара на складе боеприпасов под Ачинском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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По факту пожара на складе боеприпасов под Ачинском (Красноярский край) возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК РФ («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Об этом во вторник, 6 августа, сообщил Следственный комитет.

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По данным ведомства, во время ЧП погиб один человек и пострадали восемь.

Ранее 6 августа МЧС разослало жителям Ачинского района инструкцию на случай обнаружения неразорвавшихся снарядов.

По словам источника «Известий» в межведомственном центре по ликвидации, работы по устранению последствий пожара на территории арсенала, а также первичная очистка местности от взрывоопасных предметов завершатся в течение трех суток.

Возгорание на складе боеприпасов началось 5 августа. После этого начались взрывы. Жителей населенных пунктов в радиусе 20 км (около 16 тыс. человек) эвакуировали.

Пожар на складе произошел 5 августа. После возгорания начались взрывы боеприпасов. Были эвакуированы жители населенных пунктов в радиусе 20 км (около 16 тыс. человек).

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