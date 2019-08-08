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В российской армии появятся подразделения антихакеров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В России специальные части возьмут под охрану «военный интернет». В Вооруженных силах создаются особые подразделения, в задачи которых будет входить поиск и нейтрализация виртуальных угроз, рассказали «Известиям» в Минобороны.

В настоящее время уже разработано программное обеспечение, которое создаст многоуровневую систему защиты локальных сетей, объединяющих полевые пункты управления.

Роты локализации сетевых угроз сейчас начали действовать в бригадах связи окружного подчинения. Вскоре будет принято решение о создании таких же подразделений в других частях.

Новая система сделает невозможным доступ к «военному интернету» извне, уверены эксперты. Она представляет собой несколько файерволов, целью которых будет защита от несанкционированного доступа.

Солдаты-призывники попасть в такие подразделения не смогут: кибервойска комплектуются исключительно офицерами со специальным высшим техническим образованием.

Кроме того, Вооруженные силы РФ уже приступили и к созданию суверенного интернета под названием мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). Первый этап работ завершится к концу 2019 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сеть шпионам: в армии создают спецподразделения антихакеров

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