Минобороны протестировало «военный интернет»

В Министерстве обороны испытали работу «военного интернета». Между полевыми пунктами управления на расстоянии более 2 тыс. км велся обмен информацией со скоростью 300 мегабит в секунду.

Как рассказали «Известиям» в ведомстве, Минобороны использовало специальную технику и более полутора тысяч мобильных комплексов связи и шифрования. Все каналы связи надежно защищены от взлома, утверждают в военном ведомстве. Это подтверждают и эксперты.

Уникальные учения провели в Центральном военного округе. В ходе тестирования применялись цифровые и мобильные комплексы видео-конференц-связи МКС-П и МК ЗВКС, а также станции космической̆ связи Р-438-Н «Белозер». Все передаваемые данные были полностью засекречены мобильными комплексами «Никель». При этом всю технику военным удалось развернуть в течение часа.

Созданная сеть автономна и не имеет точек обмена трафиком, связывающих ее с «внешним» интернетом, что делает невозможными любые утечки.

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