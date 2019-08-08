Сеть шпионам: в армии создают спецподразделения антихакеров

Специальные части берут под охрану «военный интернет». В вооруженных силах создаются особые подразделения, в задачу которых будет входить поиск и нейтрализация виртуальных угроз. Уже разработано программное обеспечение, которое обеспечит многоуровневую систему защиты локальных сетей, объединяющих полевые пункты управления. Новая система сделает невозможным доступ к «военному интернету» извне, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Роты локализации сетевых угроз уже действуют в бригадах связи окружного подчинения. Принципиальное решение о создании таких же подразделений в других частях будет принято в ближайшее время, рассказали «Известиям» в Минобороны.

Киберофицеры

Солдаты-призывники попасть в такие подразделения не смогут: кибервойска комплектуются исключительно офицерами со специальным высшим техническим образованием, уточнили источники «Известий» в военном ведомстве.

— Сейчас полевые подразделения работают по принципу построения сетей с частными IP-адресами, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Соответственно, появляется техническая возможность обнаружить эту сеть по излучению радиоканала и попробовать вторгнуться в нее и помешать работе. Наиболее уязвимыми считаются сети Wi-Fi, которые разворачивают военные. Взломав ее, противник может просмотреть или прослушать трафик, внести дезинформацию или полностью перехватить систему управления. Наконец, он способен нарушить ее работу или полностью вывести из строя.

Для защиты сетей необходимо блокировать атакующие компьютеры противника и не допустить его попадания в сеть. Обычно для этого применяются программная и аппаратная защита, а также специальные устройства, которые защищают от взлома или предупреждают о проникновении, рассказал эксперт.

Найти и обезвредить

Локальные сети, объединяющие полевые пункты управления, получат многоуровневую систему защиты. Первым на пути хакера встанет «программный» барьер — межсетевой экран (так называемый файервол). Они сравнивают характеристики входящего трафика с заданными шаблонами и решают, пропустить или запретить дальнейшее перемещение по сети сообщений или файлов.

Основная задача файерволов — защита сегментов сети от несанкционированного доступа с использованием уязвимых мест в протоколах сетевой модели или в программном обеспечении. Отслеживать несанкционированный доступ вредоносных программ будут специально разработанные антивирусы.

С помощью специальных программ и оборудования будет обнаружено точное место, где произошло вторжение и противник мог перехватить радиосигналы или подключиться к сети. После этого электроника предупредит оператора и предложит несколько вариантов перенастройки сети.

Именно на этом этапе к работе подключаются специалисты по кибербезопасности из новых подразделений. Они определят и локализуют последствия атаки. В первую очередь им необходимо выстроить новую конфигурацию маршрутов передачи информации так, чтобы обойти компрометированный канал.

Пристальное внимание

Военные сети становятся более технологичными, но тем не менее они требуют пристального внимания и защиты, рассказал «Известиям» председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

— В армии сейчас активнее используют мобильные комплексы, которые передают потоковую информацию, — рассказал эксперт. — В первую очередь на учениях, а также в районах боевых действий, например в Сирии. В обычной жизни мы занимаемся безопасностью своей сети, боремся с DoS-атаками. Те же проблемы есть и в армии, возможно, они имеют свою специфику. Военные обычно достаточно консервативны по части внедрения новых технологий. Поэтому очень хорошо, что в этот раз они действуют на опережение.

Работу «военного интернета» Министерство обороны протестировало в нынешнем году. Обмен информацией со скоростью 300 Мбит/с. велся между полевыми пунктами управления на расстоянии более 2 тыс. км. Для создания сверхдальних линий передачи данных военное ведомство использовало специальную технику и более полутора тысяч мобильных комплексов связи и шифрования. Новая система позволяет обмениваться информацией на расстоянии нескольких тысяч километров, при этом все каналы связи будут надежно защищены от взлома.

Кроме того, Вооруженные силы РФ уже приступили и к созданию суверенного интернета. Закрытая система обмена цифровой информацией уже получила название — мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). Первый этап работ завершится к концу 2019 года, а полностью она будет готова через два года. У МТСС появится собственный поисковик, а для ее независимого функционирования военные проложат волоконно-оптический кабель через Арктику. Наравне с защищенным российским сегментом Всемирной сети, проект создания которого сейчас обсуждается, МТСС должна обеспечить электронную безопасность нашей страны.