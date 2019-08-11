Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Сотрудников ядерного центра в Сарове, погибших во время испытаний ракеты под Северодвинском Архангельской области, представят к государственным наградам. Об этом сообщил директор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков.

В выступлении на местном телеканале Сарова в воскресенье, 11 августа, он назвал имена погибших. На испытаниях в Архангельской области погибли Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский, рассказал Костюков.

Представитель центра отметил, что гибель сотрудников является горькой утратой для всего ядерного центра и «Росатома», добавляет «Газета.ру».

«Испытатели являются национальными героями. Эти люди были элитой Российского федерального ядерного центра и проводили испытания порой в самых невероятно тяжелых условиях», — сказал он.

Ранее в воскресенье в Сарове объявили двухдневный общегородской траур.

8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. Погибли пять сотрудников саровского ядерного центра.