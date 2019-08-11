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В Сарове объявили траур по сотрудникам ядерного центра

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Фото: РИА Новости/Сергей Ким
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Двухдневный общегородской траур в связи с гибелью пятерых сотрудников ядерного центра (Всероссийского НИИ экспериментальной физики. — Ред.) объявлен в городе Сарове Нижегородской области. Постановление об этом подписал глава администрации города Алексей Голубев.

«Церемония прощания с погибшими пройдет 12 августа 2019 года в Центре культуры и досуга ВНИИЭФ, начало в 10.00», — говорится в сообщении мэрии, опубликованном на ее сайте 11 августа.

В дни траура рекомендовано приспустить государственные флаги, отменены развлекательные передачи и мероприятия.

8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. В результате ЧП погибли пять человек.

По словам главы региона Игоря Орлова, на месте взрыва превышения радиационного уровня не наблюдается. Он отметил, что эти показания подтвердили все службы и системы контроля.

В «Росатоме» заявили, что причиной взрыва и гибели людей на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области стало стечение факторов, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий.

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