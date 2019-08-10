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Названа причина гибели рабочих на военном полигоне под Арханельском

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Пятеро сотрудников «Росатома» и Минобороны погибли на военном полигоне в Архангельской области предположительно из-за взрыва и возгорания экспериментального двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве. Данные подтвердили в «Росатоме».

По словам источника, по стечению обстоятельств в момент возгорания специалисты проверяли изотопные источники питания, разработанные для жидкостной реактивной установки.

В «Росатоме» подтвердили, что при взрыве погибли пять сотрудников, еще трое получили травмы и ожоги.

В Минобороны подчеркнули, что в результате происшествия никаких выбросов вредных веществ не произошло, угрозы окружающей среде нет, а радиационный фон в норме.

Инцидент произошел 8 августа на военном полигоне в Северодвинске.

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