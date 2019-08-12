Сотрудники ядерного центра погибли при испытаниях «нового специзделия»

Пятеро сотрудников Саровского ядерного центра погибли в Архангельской области в ходе испытаний «нового специзделия». Об этом заявил в понедельник, 12 августа, на прощании с погибшими глава «Росатома» Алексей Лихачев.

По его словам, госкорпорация доведет до конца работу над новыми образцами вооружений в память о погибших. «Они до последнего остались преданы своему долгу и ушли, как настоящие герои», — цитирует Лихачева «РИА Новости». Коллеги погибших выполнят задание Родины, безопасность страны будет надежно обеспечена, подчеркнул руководитель «Росатома».

Как уточнил глава администрации Сарова Алексей Голубев, пострадавшим оказывается лучшая медицинская помощь. «Пострадавшие находятся на лечении в специализированном медучреждении в Москве, сейчас проводится их обследование, были сделаны операции», — добавил он.

8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. Погибли пять сотрудников саровского ядерного центра — Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Их представят к государственным наградам.

Накануне в Сарове объявили двухдневный общегородской траур.