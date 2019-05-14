«Пока такого оружия в мире нет ни у кого»

Повышение контроля за воздушным пространством — основная задача российских Воздушно-космических сил. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая 13 мая очередную серию совещаний по вопросам военного развития в Сочи. Ранее в этот же день глава государства посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, где ознакомился с образцами современной авиатехники. Отвечая на вопросы работников предприятия, верховный главнокомандующий не исключил появления дополнительных заказов на стратегический бомбардировщик Ту-160. Модернизация этой модели значительно повысит боевой потенциал российских ВКС, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

«Для нас будет лучше»

Одним из приоритетных направлений развития ВКС является создание перспективных систем противовоздушной обороны, подчеркнул Владимир Путин, обращаясь к участникам совещания. Российские зенитные ракетные комплексы всегда отличались эффективностью и надежностью, отметил он.

— Свои высокие характеристики они полностью подтвердили и в реальной боевой обстановке в ходе операции в Сирии. Поэтому необходимо последовательно оснащать ВКС самыми современными комплексами ПВО, в том числе дальнего действия С-400 и ближнего действия, такими как «Панцирь-С», — сказал президент. — В марте текущего года завершены государственные испытания новейшего комплекса С-350 «Витязь». Он обладает повышенной огневой мощью, а также увеличенным запасом ракет, что крайне важно в условиях возможного массированного применения высокоточных средств поражения.

​За последние годы Россия серьезно продвинулись в обновлении видов и родов Вооруженных сил, констатировал российский лидер. По данным, которые привел глава государства, ​уровень современных вооружений в стратегических ядерных силах достиг 82%, ​в Воздушно-космических силах этот показатель составил 74%, в Воздушно-десантных войсках и Военно-морском флоте он уже выше 60%, а в сухопутных войсках — почти 50%.

​При развитии оборонной промышленности важно учитывать фактор международной политики, указал президент.

​— Имею в виду, прежде всего, конечно, выход Соединенных Штатов Америки из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также целый ряд других факторов, — пояснил он.

Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у России раньше, чем такое вооружение появится у других стран, подчеркнул президент.

— Мы с вами прекрасно знаем, что пока такого оружия в мире нет, нет ни у кого, кроме нас, кроме России. Но мы также прекрасно понимаем, что в ведущих странах мира рано или поздно такое оружие появится, — сказал российский лидер. — И для нас с вами будет лучше, если для них это будет поздно.

​Глава государства призвал участников совещания повысить​ уровень контроля за воздушным пространством. По его словам, в декабре прошлого года на боевое дежурство была поставлена радиолокационная станция загоризонтного обнаружения «Контейнер», которая способна вести наблюдение за воздушной обстановкой над большей частью Западной Европы и Ближнего Востока.

В России уже давно ведется разработка и испытание зенитных и противоракетных систем, способных бороться с гиперзвуковым оружием, отметил в беседе с «Известиями» военный историк Дмитрий Болтенков.

— Возможности поражения боевых гиперзвуковых летательных аппаратов (ГЗЛА) были заложены в тактико-техническом задании для зенитной ракетной системы С-500, — пояснил эксперт. — Также вероятно с ГЗЛА могут бороться и новейшие российские ракеты, входящие в состав системы ПРО А-235, которая защищает Москву.

По его словам, Россия располагает и загоризонтными радиолокационными комплексами, способными обнаруживать, определять параметры и сопровождать гиперзвуковые объекты. Так что в этом вопросе наш оборонно-промышленный комплекс уже давно играет на опережение, констатировал военный эксперт.

«Работы будет достаточно»

Заниматься вопросами военного строительства президент решил в новом формате. По его словам, теперь на подобных мероприятиях будут обсуждать развитие конкретного вида или рода вооруженных сил, предварительно посещая заводы или полигоны.

Так, Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, где ознакомился с образцами современной авиатехники. Главе государства продемонстрировали модернизированные самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3М. В отдельном ангаре Владимиру Путину был представлен самолет Ту-214. Президент также поднялся на борт нового вертолета Ми-38Т, предназначенного для Воздушно-десантных войск и способного перевозить до 40 человек.

Министерство обороны не исключает увеличения объемов закупок стратегических ракетоносцев Ту-160, подчеркнул президент в беседе с работниками завода.

​​— Как и должно быть, потому что на десять машин мы подписали контракт в прошлом году, в начале прошлого года. Еще десять будет модернизироваться, Ту-160. И, может быть, даже увеличим это количество, — рассказал Владимир Путин. — Сейчас с министром обороны разговаривали: с учетом того, что фактически Ту-160 становится совсем новой машиной, с огромными, нужными для Министерства обороны возможностями, Минобороны не исключает и увеличения контракта на будущее. Так что работы у вас будет достаточно.

Обновление стратегического бомбардировщика Ту-160 значительно повысит боевой потенциал российских ВКС, считает заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, модернизационный потенциал этого самолета практически неограничен.

— При определенной доработке Ту-160 становится эффективным бомбардировщиком, не уступающим большинству современных зарубежных аналогов, — пояснил он «Известиям».

При этом для производства самолета и доработки систем не потребуется значительных средств, подчеркнул эксперт.