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Побережье России прикрыли «ракетные монстры»

Военно-морской флот наращивает огневую мощь береговой обороны
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Побережье России прикрыли «ракетные монстры»
2017-12-07 18:36:04">
2017-12-07 18:36:04
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Российский Военно-морской флот (ВМФ) приступил к масштабному усилению ракетных бригад береговой обороны. За счет создания новых ракетных дивизионов и перевооружения существующих комплексами «Бастион» и «Бал» эти бригады превращаются в настоящих «монстров», которые смогут не только защищать побережье, но и уничтожать наземные объекты. Для полной автономности в поиске целей эти воинские части оснащают новейшими разведывательными беспилотниками. По мнению экспертов, обновленные бригады позволят создать вдоль российского побережья оборонительный рубеж, практически непреодолимый для вражеских кораблей.

Как рассказали «Известиям» в главкомате ВМФ, в 2017–2020 годах флот будет ежегодно получать по четыре береговых ракетных комплекса (БРК) «Бал» и «Бастион». Параллельно из состава береговых ракетно-артиллерийских войск (БРАВ) выводятся дивизионы устаревших БРК «Редут» и «Рубеж». К настоящему времени комплексы «Бал» и «Бастион» имеются уже на всех российских флотах. К 2021 году все БРАВ будут полностью перевооружены. Кроме того, формируются новые дивизионы, и береговые ракетные полки превращаются в новые полноценные бригады.

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Береговой ракетный комплекс «Бал»

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
«Бастион» на Курилах
Новые базы на островах прикроют мощной системой береговой обороны

Массовые поставки в части новых БРК стартовали в 2015 году. Одной из первых их получила 72-я отдельная береговая ракетная бригада (обрбр) Тихоокеанского флота. В ноябре 2016 года батарея «Бастионов» из ее состава была развернута на острове Итуруп, батарея БРК «Бал» — на острове Кунашир.

Предполагается, что в 2018 году на Чукотском направлении будет сформирована дивизия береговой обороны.

На Балтике в Калининградской области на базе полка развернута 27-я обрбр. Появление там новой техники, и особенно БРК «Бастион», вызвало серьезную обеспокоенность у соседних стран — членов НАТО.

В 2016 году два комплекса «Бастион» получила базирующаяся на Кольском полуострове 536-я бригада Северного флота, осенью того же года туда поступили и «Балы». Также можно ожидать развертывания новых ракетных дивизионов на создаваемых военных базах на островах Северного Ледовитого океана.

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Береговой ракетный комплекс «Бастион» во время учений в Приморском крае

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Минобороны выстроило северный «Бастион»
Минобороны выстроило северный «Бастион»
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На Черноморском флоте имеется сразу две береговые ракетные бригады. Одна прикрывает Крым и Севастополь, другая — Краснодарский край и базу в Новороссийске. Осенью 2016 года дивизион «Бастионов» из Крыма был переброшен в Сирию, где участвовал в ударах по наземным объектам террористов. Ожидается, что в ближайшее время под Анапой будет размещена создаваемая 15-я береговая ракетная бригада, в состав которой войдут по меньшей мере два дивизиона «Бастионов».

Военно-морской эксперт Дмитрий Болтенков рассказал «Известиям», что в ближайшие годы возможности береговой обороны вырастут многократно.

— Изначально типовая бригада БРАВ включала в себя по одному дивизиону с БРК «Рубеж» и «Редут», — пояснил специалист. — Эти комплексы сейчас снимают с вооружения и заменяют «Бастионами» и «Балами», однако, они поступают в войска не в соотношении один к одному, а в гораздо больших количествах. Например, 520-я бригада на Камчатке уже имеет в своем составе два дивизиона с «Бастионами» и ожидает еще несколько.

По словам Дмитрия Болтенкова, в обновленных бригадах планируется иметь по три–пять дивизионов с «Бастионами» и один-два с «Балами».

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Пуск ракеты с берегового ракетного комплекса «Бастион»

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
«Мы продемонстрировали свою огневую мощь»
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— Такие «супербригады» смогут наносить массированный ракетный удар ракетами «Оникс» комплекса «Бастион» по корабельным группировкам вероятного противника, гарантированно преодолевая любые корабельные системы ПВО типа AEGIS, — отметил эксперт. — Уцелевшие корабли, которые смогут приблизиться к нашему берегу, будут добиваться ракетами «Уран» комплекса «Бал». Кроме того, при необходимости флотские ракетчики смогут наносить удары по суше и оказывать огневую поддержку своей пехоте на приморских театрах.

Береговые ракетные бригады предназначены для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз и других объектов на побережье. БРК «Бастион» имеют дальность стрельбы до 500 км и относятся к оперативно-тактическим комплексам. Используемые на них сверхзвуковые ракеты «Оникс» предназначены для разгрома конвоев, десантных соединений и авианосных ударных групп. «Бал» — тактический комплекс, оснащенный дозвуковыми Х-35 с дальностью полета до 130 км. Его основная задача — защита побережья на десантоопасных направлениях.

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