Крылатый «Буревестник»: что известно о таинственном русском оружии

Крылатая ракета с неограниченной дальностью «Буревестник» — одно из самых таинственных изделий в российском военном арсенале. Известно о новинке стало в прошлом году. О ракете с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ) заявил лично президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию. Из шести представленных тогда систем вооружения пять уже находятся в высокой степени готовности. Испытания сверхтяжелой ракеты «Сармат» и подводного беспилотника «Посейдон» идут полным ходом. На опытно-боевое дежурство заступили боевые лазеры «Пересвет» и гиперзвуковые комплексы «Кинжал». В нынешнем году в РВСН появится первый ракетный полк, оснащенный маневрирующим блоком «Авангард». Но вот о судьбе «Буревестника» до сих пор практически ничего не известно. Подробности — в материале «Известий».

Между тем в зарубежных средствах массовой информации «Буревестник» медленно, но уверенно приобретает образ инфернального оружия. В частности, заявляется, что эта крылатая ракета несет экологическую угрозу. Ведь при полете она выделяет радиационный след.

Как сообщают иностранные СМИ со ссылкой на разведывательные источники, испытания «Буревестника» сопровождаются постоянными авариями. В частности, одно изделие даже утонуло вблизи Новой Земли. И на поиски ракеты ВМФ России отрядило целую поисково-спасательную экспедицию.

Так в чем же секрет «Буревестника»? И действительно ли эта ракета так опасна для экологии?

Что показали

В 2018 году Минобороны опубликовало видео испытательного пуска «Буревестника». Ракета стартовала с наземной пусковой установки. Также были опубликованы кадры самого полета КР. Они были сделаны с борта самолета-истребителя.

Военное ведомство показало и цех, где проходит сборка «Буревестников». На хронике видны покрашенные в красный цвет ракеты. Они размещены в неких металлических контейнерах. Красный цвет говорит о том, что представленные изделия — это испытательные образцы. Такой краской ракеты покрывают не случайно. Она делает изделия при видеосъемке контрастными. И это серьезно облегчает процесс видеофиксации и обнаружения ракеты.

Внешне «Буревестник» немного похож на авиационную крылатую ракету Х-101. У обоих изделий весьма характерная угловатая форма носовой части и фюзеляжа. Сделано это для уменьшения радиолокационной заметности КР. В то же время «Буревестник» гораздо больше «сто первой».

Если сопоставить рост инженеров и размеры ракеты на видео из производственного цеха, то получится, что длинна новой КР около 9–11 м. У Х-101 этот показатель чуть более 7 м. Поэтому смело можно утверждать, что новая крылатая ракета значительно тяжелее своей более традиционной авиационной «напарницы». И это неудивительно. Ведь на ее борту разместился целый атомный реактор.

Еще одна отличительная черта «Буревестника» — это расположение крыльев. У «сто первого» они расположены в нижней части ракеты. А вот у КР с ЯЭУ они находятся вверху. И визуально они гораздо больше плоскостей Х-101.

Как это работает

Принцип работы КР с ядерной энергетической установкой достаточно прост. По бортам ракеты находятся специальные отсеки с мощными и компактными нагревателями, работающими от ядерной энергоустановки. В них попадает атмосферный воздух, который нагревается до нескольких тысяч градусов и превращается в рабочее тело двигателя. Вытекание горячего воздуха создает тягу.

На представленных Минобороны видео с полетом ракеты отсеки с нагревателями, а также выходящий горячий воздух видны достаточно отчетливо. Также следует внимательно присмотреться к видеосюжету с цехом производства «Буревестников».

В конце ролика показана не закрытая в контейнер КР. Ракета лежит в полетной конфигурации (с раскрытыми крыльями) и просто укрыта брезентом. Под ее днищем также можно рассмотреть некий достаточно большой элемент конструкции. Скорее всего, это и есть отсек с мощными нагревателями.

Именно необходимость разместить эти элементы конструкции заставила разработчиков перенести крылья ракеты в верхнюю часть изделия. Там они не мешают работе нагревателей и не создают проблем с аэродинамикой ракеты.

Увеличенные габариты изделия, атомный реактор и достаточно тяжелые нагреватели ставят под сомнение возможность запуска «Буревестника» с борта бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Возможно, что в качестве самолета-носителя можно применить тяжелые военно-транспортные Ан-124 и Ил-76. Но такое предположение скорее из области фантастики.

Поэтому с большой долей вероятности запускаться «Буревестник» будет с некой наземной пусковой установки. Не исключено, что та будет подвижной и выполненной на автомобильной базе.

Радиоактивный след

Насколько вероятно, что во время полета «Буревестник» оставляет за собой радиоактивный след?

Начнем с того, что воздух, выходящий из двигателя, проходит через нагревающий элемент. Так что некий, но весьма ограниченный по времени контакт с радиоактивными элементами возможен. Хотя не исключено, что российские конструкторы нашли способ существенно снизить (или вообще предотвратить) такое взаимодействие.

В своем выступлении президент России Владимир Путин рассказывал, что новая ракета с ЯЭУ сможет длительное время патрулировать в заданных районах. А потом по команде начать выдвижение к цели. Поэтому маскировка и невидимость для противника — это залог эффективности боевой работы изделия.

Но вот даже слабый радиоактивный след — это верный демаскирующий признак «Буревестника». Обнаружив радиацию, противник сможет направить в район самолет дальнего радиолокационного обнаружения. А несколько радиоактивных следов позволят противнику выявить примерный маршрут КР.

В мире уже давно существует надежная защита малогабаритных ядерных реакторов. «Буревестник» — это весьма компактное изделие. Вблизи от ЯЭУ находятся системы управления и навигации. И «фонящая» установка окажет серьезное влияние на работу этих важнейших систем КР.

Как найти цель

Между тем самый важный вопрос в истории «Буревестника» — это как ракета сможет следить за своим маршрутом во время многочасового, а возможно, и многодневного полета?

Ошибочно считается, что современные КР типа Х-555, Х-101 «Калибр-НК», Tomahawk летят по показаниям GPS/ГЛОНАСС. На самом деле спутниковые системы навигации только увеличивают точность попадания ракет. А также служат резервными навигационными системами. Без показания GPS/ГЛОНАСС крылатые ракеты вполне спокойно долетят до заданных целей и поразят их.

В современных КР используется коррекция по экстремальным точкам местности. В память изделия заложены изображения объектов местности на маршруте полета. К примеру, горы, холмы, изгибы рек и т.д.

В определенное время ракета совершает «подскок» на высоту в несколько сотен метров и «осматривает» местность. Затем навигационная система сравнивает «увиденное» с заложенным эталоном. Это позволяет понять, насколько изделие отклонилось от маршрута и как его скорректировать.

С большой долей вероятности «Буревестник» будет также использовать коррекцию по экстремальным точкам местности. Современные технологии позволяют разместить на борту КР компактные бортовые компьютеры и системы хранения информации. Поэтому заложить в память «Буревестника» информацию о целых регионах земного шара не так уж тяжело.

Но у системы коррекции по экстремальным точкам есть свои недостатки. В частности, это полеты над водой. Ведь там нет холмов, гор и мостов. При планировании пуска КР над морской акваторией важно попасть в так называемое «первое окно». То есть ракета должна выполнить первый подскок для коррекции своего маршрута уже над землей.

В то же время на представленной Владимиром Путиным схеме видно, что «Буревестник» большую часть своего полета будет выполнять над океанами. Как в этом случае будет осуществляться коррекция маршрута? Вряд ли это будут данные от GPS/ГЛОНАСС.

Проблемы с «доводкой» навигационных систем и систем управления — одни из самых сложных в проектировании крылатых ракет. Достаточно вспомнить пример уникальной сверхзвуковой ракеты «Метеорит». Работы по которой велись в конце 1980-х годов. Даже для нынешнего времени это изделие весьма сложное и создано с использованием уникальных технологий.

Уже на этапе испытаний разработчики довели до штатной работы практически все системы ракеты и успешно запускали ее с самолетов-носителей и подводной лодки. Работал даже уникальный плазменный экран, который скрывал воздухозаборник ракеты от радаров противника. Но проблемой до самого конца работ так и осталась именно связка систем навигации и управления.

Каков итог

И так, «Буревестник» — это не миф и не угроза экологии. Ракета существует, но работы по ней еще будут продолжаться. Ракета уже успешно летает. Так что главный вопрос заключается в том, как быстро удастся создать работоспособную систему навигации, отвечающую всем заданным параметрам. Скорее всего, именно это и определяет сроки постановки «Буревестника» на боевое дежурство.