Радиация во время взрыва в Северодвинске была превышена в 4–16 раз

Уровень радиации в Северодвинске во время инцидента на военном полигоне был превышен в 4–16 раз. Об этом 13 августа сообщает Росгидромет со ссылкой на Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«По информации Северного УГМС (Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды) на 12:00 часов мск 8 августа 2019 года Архангельской территориальной системой АСКРО (автоматизированная система контроля радиационной обстановки) в шести из восьми пунктов Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4–16 раз по сравнению с фоновыми значения МАЭД (мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения) для данной территории», — говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, при среднем значении фона для Северодвинска пиковые значения в этот период достигали от 0,45 до 1,78 микрозиверта в час. Уже спустя полчаса радиационный фон снова резко понизился, а спустя еще два часа обстановка нормализовалась.

По информации Росгидромета, в Архангельске превышений радиационного фона 8 августа не фиксировалось.

Накануне сообщалось, что погибших на военном полигоне сотрудников ядерного центра похоронили в Сарове. Алексея Вьюшина, Евгения Коратаева, Вячеслава Липшева, Сергея Пичугиня и Владислава Яновского посмертно представят к государственным наградам.

Ранее в воскресенье в Сарове объявили двухдневный общегородской траур.

8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. Погибли пятеро сотрудников саровского ядерного центра.