Погибших под Северодвинском сотрудников ядерного центра похоронили в Сарове

Похороны пятерых сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), погибших на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, прошли в понедельник в Сарове Нижегородской области. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Голубев.

«В последний путь их пришли проводить несколько тысяч жителей Сарова — очень много людей было и на церемонии прощания на главной площади города, и на кладбище», — цитирует Голубева ТАСС.

В Сарове объявлен общегородской траур. Государственные флаги приспущены, развлекательные мероприятия отменены, передает телеканал «360».

Инцидент на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа. Минобороны России тогда сообщило о двух погибших при инциденте с жидкостной двигательной установкой. В ночь на 10 августа госкорпорация «Росатом» сообщила, что пять сотрудников корпорации стали жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе, напоминает RT. Еще троих госпитализировали.

Ранее 12 августа директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков сообщил, что погибших представят к государственным наградам.

Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (г. Саров) — крупнейший в стране научно-исследовательский институт, решающий сложные задачи оборонного, научного и народно-хозяйственного значения. Главная задача ядерного центра — обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия России.