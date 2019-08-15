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Норвегия обнаружила радиоактивный йод недалеко от границы с Россией

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Станция фильтрации воздуха Сванховде на севере Норвегии обнаружила частицы радиоактивного йода недалеко от границы с Россией. Концентрация низкая и не представляет опасности для людей и окружающей среды, говорится в сообщении Норжерского агентства по ядерной и радиационной безопасности, опубликованном в четверг, 15 августа.

Реактивный прорыв: под Северодвинском испытывались «ядерные батарейки»
Взрыв на полигоне Нёнокса произошел при разработке новой двигательной установки

Замеры проводились в период с 9 по 12 августа, сообщил регулятор. Их результат сопоставим с предыдущими измерениями. В целом, станции обнаруживают радиоактивный йод в воздухе 6–8 раз в год.

В настоящее время агентство не может сказать, связано ли повышение концентрации с инцидентом в Северодвинске, заявили в ведомстве.

Ранее 15 августа источники в оборонно-промышленном комплексе заявили, что взрыв в Северодвинске был связан с испытанием перспективного ускорителя — новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были смонтированы «ядерные батарейки» (так называют принципиально новые изотопные источники питания). Такие изделия необходимы не только для новых систем вооружений, но и для космических исследований, а также в народном хозяйстве. В частности, они незаменимы в Арктике и других удаленных районах.

8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв. Изначально сообщалось, что ЧП связано с испытанием жидкостного ракетного двигателя. Погибли пятеро сотрудников саровского ядерного центра. По данным Росгидромета, после этого инцидента уровень радиации в городе кратковременно был превышен в 4–16 раз, через два часа ситуация нормализовалась.

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