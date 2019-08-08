Радиационная опасность в Северодвинске не зафиксирована

В Северодвинске после взрыва на военном полигоне не наблюдается опасных для здоровья уровней радиационного загрязнения. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

«На территории города в постоянном режиме работает шесть мониторинговых станций. Роспотребнадзор проводит исследования каждый час», — цитирует ведомство «Интерфакс».

Ранее 8 августа датчики АСКРО (Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки) зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона, сообщили в городской администрации, но он быстро нормализовался.

По информации Минобороны, 8 августа на полигоне недалеко от села Ненокса произошел взрыв при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. В результате пострадали шесть человек и скончались двое.