Песков назвал абсурдом сообщения о радиоактивном облаке после ЧП под Северодвинском

Президент России Владимир Путин получает все данные по аварии в Архангельской области, разговоры о некоем «радиоактивном облаке» являются абсурдными. Об этом во вторник, 20 августа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Карта, как радиоактивное облако могло бы распространяться после аварии. Сама по себе формулировка достаточно абсурдна… предлагаю вам ориентироваться на заявление главы государства», — прокомментировал представитель Кремля опубликованную в Twitter карту того, как радиоактивное облако теоретически могло распространяться после аварии.

Песков добавил, что Путин получает «информацию о том, что там происходит».

«Что касается работы станций (мониторинга радиации. — «Известия»), еще раз повторяю, это не входит в нашу компетенцию. Здесь я ничего не могу сказать, я не знаю, что это за станции, передают они, должны они передавать или не должны они передавать», — сказал пресс-секретарь президента, комментируя сообщения о том, что станции мониторинга радиации в Кирове и Дубне перестали подавать информацию после ЧП под Северодвинском.

Песков напомнил, что по поводу происшествия были высказаны экспертные разъяснения, к которым «нечего добавить».

Ранее 20 августа сообщалось, что четыре российские станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере, перестали передавать данные в Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (OДВЗЯИ) в Вене.

Взрыв на полигоне под Северодвинском прогремел 8 августа. В результате ЧП погибли пятеро сотрудников саровского ядерного центра. По данным Pocгидрoмета, после этого инцидента уровень радиации в городе кратковременно был превышен в 4–16 раз, два часа спустя ситуация нормализовалась.