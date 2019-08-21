Путин рассказал об обстановке после взрыва на полигоне под Архангельском

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел во время работы над перспективными вооружениями, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Хельсинки в среду, 21 августа.

«Трагедия, которая произошла в Белом море, к сожалению, унесла жизни наших специалистов. Это работа в военной сфере, работа над перспективными вооружениями, мы этого не скрываем», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Путина, новые системы испытывались совместно с зарубежными партнерам, в том числе американскими.

Российский лидер, ссылаясь на имеющиеся у него доклады, заверил, что сейчас ситуация в месте ЧП находится под контролем, а превышение радиационного фона не было зафиксировано соседними государствами.

«Это для всех очевидно. Это же объективные данные. Всё это улавливается, если что-то происходит, на многие километры», — подытожил глава государства.

8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв. Изначально сообщалось, что ЧП связано с испытанием жидкостного ракетного двигателя. Погибли пятеро сотрудников саровского ядерного центра. По данным Росгидромета, после этого инцидента уровень радиации в городе кратковременно был превышен в 4–16 раз, два часа спустя ситуация нормализовалась.

20 августа четыре российские станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере, перестали передавать данные в Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (OДВЗЯИ) в Вене.