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В Госдуме ответили на призыв Порошенко освободить моряков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Депутат Госдумы Андрей Козенко в беседе с «Известиями» усомнился в здравомыслии президента Украины Петра Порошенко, который попросил Россию освободить без каких-либо условий украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

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Соответствующее заявление Порошенко сделал в пятницу, 7 декабря, на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте в Киеве. Порошенко также призвал деоккупировать Азовское море, разблокировав деятельность украинских портов.

«Видимо, это побочный эффект от полученной из рук президента Литвы госнаграды (орден Витовта Великого. — Ред.). Настолько вошел в раж, что тут же потребовал освободить преступников, нарушивших границу России. И это в то время, когда Киев разрешил своим пограничникам стрелять на поражение в подобных ситуациях», — сказал депутат.

По его мнению, отсутствие здравого смысла и чувства самосохранения не дает украинскому лидеру адекватно оценить положение, в котором он находится.

Новый виток напряженности в отношениях между Москвой и Киевом произошел 25 ноября, когда три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

Корабли не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Для их остановки российским военным пришлось применить силу. Все моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

При обыске на кораблях нашли оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву. Члены экипажа украинских судов в настоящее время арестованы и находятся в СИЗО Москвы.

Накануне 6 декабря глава украинских военно-морских сил (ВМС) Игорь Воронченко заявил о том, что он готов сесть в российскую тюрьму вместо 24 украинских моряков, арестованных после провокации Киева в Керченском проливе. Командующий ВМС Украины добавил, что «у него сердце разрывается», когда видит своих солдат, которых «противозаконно удерживают в России».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ напомнила Игорю Воронченко, что он сперва отправил подчиненных «выполнять заведомо нарушающий закон приказ, а потом посчитал, что стоит их всех». По мнению Захаровой, в этой ситуации будет достаточно отставки командующего украинских ВМС.

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