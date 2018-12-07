Порошенко попросил Москву освободить моряков просто так

Президент Украины Петр Порошенко попросил Россию освободить без каких-либо условий украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте в Киеве.

«Мы призываем Кремль немедленно, без каких-либо предварительных условий освободить украинских моряков, немедленно передать захваченные украинские военные суда и полностью открыть судоходство в соответствии с международным правом в Керченском проливе», — приводит слова политика «Интерфакс-Украина» в пятницу, 7 декабря.

Порошенко также призвал деоккупировать Азовское море, разблокировав деятельность украинских портов.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

Корабли не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Для их остановки российским военным пришлось применить силу. Все моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

При обыске на кораблях нашли оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву. Члены экипажа украинских судов в настоящее время арестованы и находятся в СИЗО Москвы.