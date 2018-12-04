МИД РФ отреагировал на сообщения о появлении капитана «Норда» в посольстве

В МИД России не смогли подтвердить «Известиям» информацию о том, что капитан российского судна «Норд» Владимир Горбенко находится в посольстве России на Украине, о чем ранее, 4 декабря, заявила член Совфеда Ольга Тимофеева.

«Мы не подтверждаем, что он именно на территории посольства находится. Мы хотели бы сказать, что он находится под залогом и поэтому может перемещаться по Украине», — рассказал источник в департаменте информации и печати МИД России.

В свою очередь, сенатор Тимофеева рассказала о том, что в настоящий момент Россия и Украина обсуждают возможность обмена Горбенко на Виктора Новицкого — капитана украинского судна ЯМК-0041.

Российский сейнер «Норд» был задержан украинскими пограничниками 25 марта 2018 года в Азовском море. У экипажа изъяли российские паспорта. Крымским морякам выдали протоколы о попытке пересечь границу «по несоответствующим документам» — Киев посчитал их украинскими гражданами.

Два человека сумели вернуться в Россию через Белоруссию, еще семерых обменяли на украинских моряков судна ЯМК-0041 30 октября.

Капитан Владимир Горбенко по-прежнему остается на территории Украины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за «незаконное посещение» Крыма с целью «причинения вреда» государственным интересам.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, в ходе которого 96,77% жителей полуострова проголосовали за присоединение к РФ.