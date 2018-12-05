Прямой эфир
Сюжет:

Политолог прокомментировал ультиматум Госдепа по украинским морякам

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Профессор ВШЭ, американист Александр Домрин в беседе с «Известиями» прокомментировал призыв Госдепа к России в ультимативной форме освободить украинских моряков, задержанных в результате провокации в Керченском проливе.

Пресс-служба Госдепа ранее распространила стенограмму выступления высокопоставленного чиновника ведомства, который заявил, что Россию ждут боль и последствия, если она не отпустит задержанных украинских моряков.

На провокацию не повелись: ЕС не будет вводить новые санкции против РФ
Брюссель предложил Москве помощь в выстраивании диалога с Киевом после инцидента в Керченском проливе

России не стоит поддаваться на ультиматумы Соединенных Штатов, иначе ситуация в районе Керченского пролива только ухудшится, убежден политолог.

«Самое главное для России сейчас — не прогнуться, потому что, если Россия прогнется, то тогда таких шлюпок будет раз в 20 больше каждый день», — заявил Домрин.

Он провел аналогию между Украиной и сомалийскими пиратами. «Представьте себе, что сомалийские пираты попытались бы захватить российское судно или корабль. Мы их шлюпку задержали, а США начнет требовать освобождения пиратов. Если мы их немедленно выпускаем, то гарантирую, что, чувствуя за собой поддержку Америки, эти сомалийские пираты в 20–30–50 раз чаще начнут нападать на наши корабли», — сказал профессор ВШЭ.

При этом, по его мнению, необходимо различать ответственность задержанных моряков и сотрудников СБУ, находившихся на украинских судах.

«Корабли мы рано или поздно вернем, нам не нужны эти три шлюпки. Но только сперва необходимо найти ответственных за эту провокацию. В первую очередь это не задержанные и раненые моряки, но ребята из СБУ, которые организовали эту провокацию. Им надо отвечать, потому что они знали, на что шли», — заключил Домрин.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться они не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. В ходе допроса они признали, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море.

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией, организованной действующей украинской властью на фоне подготовки к выборам главы государства.

На фоне инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в 10 регионах страны. Режим будет действовать до 26 декабря. Кроме того, Киев запретил въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме предупредили об очередной морской провокации Порошенко
США пригрозили РФ последствиями за задержание украинских моряков

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017