Политолог прокомментировал ультиматум Госдепа по украинским морякам

Профессор ВШЭ, американист Александр Домрин в беседе с «Известиями» прокомментировал призыв Госдепа к России в ультимативной форме освободить украинских моряков, задержанных в результате провокации в Керченском проливе.

Пресс-служба Госдепа ранее распространила стенограмму выступления высокопоставленного чиновника ведомства, который заявил, что Россию ждут боль и последствия, если она не отпустит задержанных украинских моряков.

России не стоит поддаваться на ультиматумы Соединенных Штатов, иначе ситуация в районе Керченского пролива только ухудшится, убежден политолог.

«Самое главное для России сейчас — не прогнуться, потому что, если Россия прогнется, то тогда таких шлюпок будет раз в 20 больше каждый день», — заявил Домрин.

Он провел аналогию между Украиной и сомалийскими пиратами. «Представьте себе, что сомалийские пираты попытались бы захватить российское судно или корабль. Мы их шлюпку задержали, а США начнет требовать освобождения пиратов. Если мы их немедленно выпускаем, то гарантирую, что, чувствуя за собой поддержку Америки, эти сомалийские пираты в 20–30–50 раз чаще начнут нападать на наши корабли», — сказал профессор ВШЭ.

При этом, по его мнению, необходимо различать ответственность задержанных моряков и сотрудников СБУ, находившихся на украинских судах.

«Корабли мы рано или поздно вернем, нам не нужны эти три шлюпки. Но только сперва необходимо найти ответственных за эту провокацию. В первую очередь это не задержанные и раненые моряки, но ребята из СБУ, которые организовали эту провокацию. Им надо отвечать, потому что они знали, на что шли», — заключил Домрин.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться они не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. В ходе допроса они признали, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море.

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией, организованной действующей украинской властью на фоне подготовки к выборам главы государства.

На фоне инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в 10 регионах страны. Режим будет действовать до 26 декабря. Кроме того, Киев запретил въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.