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Ким Чен Ын пообещал уничтожить ракетный полигон Сохэ

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Фото: REUTERS
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Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом США Дональдом Трампом пообещал уничтожить главные площадки по испытанию ракетных двигателей, в частности полигон Сохэ на западе страны.

По данным Reuters, Пхеньян использовал Сохэ для проведения тестов жидкостных двигателей для баллистических ракет большой дальности. При этом каких-либо четких сроков не указывается. Пхеньян пока публично не подтверждал, что намерен уничтожать свои полигоны.

12 июня в Сингапуре состоялся саммит Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров лидеры подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности.

Позже власти США и Южной Кореи договорились приостановить совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian на Корейском полуострове. В свою очередь, Вашингтон потребовал от Пхеньяна ликвидации ядерного оружия и соответствующих объектов по 47 позициям.

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