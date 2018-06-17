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США требуют ликвидации военного потенциала КНДР по 47 позициям

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Вашингтон требует от Пхеньяна ликвидации его ядерного оружия и других средств массового уничтожения и соответствующих объектов по 47 позициям. Об этом сообщил японский канал NHK в воскресенье, 17 июня.

Операция Ын
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«Если требование полной денуклеаризиции в таком понимании не будет выполнено, то и санкции в отношении Северной Кореи сняты не будут», — заявил телеканалу глава японского МИДа Таро Коно.

Он добавил со ссылкой на госсекретаря США Майкла Помпео, что американские войска не будут выведены из Южной Кореи, пока ситуация с безопасностью на полуострове не изменится кардинальным образом.

При этом вопрос о гарантиях КНДР будет еще обсуждаться.

Возможно, это будет некий международный договор с положениями о том, что США не станут нападать на Северную Корею, пересекать 38-ю параллель и свергать ее власти.

12 июня в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР — Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Лидеры провели 45-минутные переговоры тет-а-тет и общий саммит со своими помощниками.

По итогам был подписан документ, предусматривающий дальнейшее укрепление сотрудничества двух стран.

14 июня Трамп заявил, что хотел бы вывести американский военный контингент из Южной Кореи, однако пока речи о таком варианте не идет.

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