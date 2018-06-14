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Трамп хочет вывести американских военных из Южной Кореи

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Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вывести американский военный контингент из Южной Кореи, однако пока речи о таком варианте не идет.

Операция Ын
В Сингапуре прошла встреча лидеров США и КНДР

«У нас 32 тыс. военнослужащих в Южной Корее. Я хотел бы вернуть их домой. Но сейчас это не обсуждается, [однако] в подходящее время будет [обсуждаться]. Я бы хотел вывести наши войска как можно быстрее, потому что это дорого нам обходится», –– сказал Трамп в интервью Fox News.

Американский президент отметил, что на саммите с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре, вопрос об уменьшении численность военных США в Южной Корее не поднимался.

«Этого не было на столе переговоров», –– цитирует Трампа ТАСС.

При этом хозяин Белого дома предположил, что Ким Чен Ын наверняка хотел бы обсудить этот вопрос.

Также в разговоре с журналистами Трамп выразил желание снять санкции с КНДР, так как больше не видит ядерной угрозы со стороны Пхеньяна, и приостановить учения с Южной Кореей.

12 июня в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели 45-минутные переговоры тет-а-тет и общий саммит со своими помощниками.

По итогам был подписан документ, предусматривающий дальнейшее укрепление сотрудничества двух стран.

Помимо этого, Трамп и Ким Чен Ын согласились обменяться визитами в будущем.

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