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Япония ищет контакты с КНДР для организации встречи на высшем уровне

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Токио продолжит искать возможности для прямых контактов с КНДР с целью организации встречи на высшем уровне между премьер-министром Синдзо Абэ и северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом заявил японский министр иностранных дел Таро Коно в пятницу, 15 июня.

«До настоящего времени мы взаимодействовали с Северной Кореей по различным каналам. И впредь намерены плотно этим заниматься», — цитирует его Kyodo.

В четверг представители Японии и КНДР провели неформальную встречу в столице Монголии.

29 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил Абэ, что Пхеньян готов к диалогу с Токио в любое время. Об этом он заявил после межкорейского саммита.

27 апреля лидеры КНДР и Республики Кореи впервые за долгое время провели переговоры. В ходе встречи Мун Чжэ Ин рассказал коллеге о желании японских властей нормализовать отношения с Северной Кореей и их готовности к переговорам. Ким Чен Ын положительно на это отреагировал, поддержав инициативу.

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