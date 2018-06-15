Япония ищет контакты с КНДР для организации встречи на высшем уровне

Токио продолжит искать возможности для прямых контактов с КНДР с целью организации встречи на высшем уровне между премьер-министром Синдзо Абэ и северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом заявил японский министр иностранных дел Таро Коно в пятницу, 15 июня.

«До настоящего времени мы взаимодействовали с Северной Кореей по различным каналам. И впредь намерены плотно этим заниматься», — цитирует его Kyodo.

В четверг представители Японии и КНДР провели неформальную встречу в столице Монголии.

29 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил Абэ, что Пхеньян готов к диалогу с Токио в любое время. Об этом он заявил после межкорейского саммита.

27 апреля лидеры КНДР и Республики Кореи впервые за долгое время провели переговоры. В ходе встречи Мун Чжэ Ин рассказал коллеге о желании японских властей нормализовать отношения с Северной Кореей и их готовности к переговорам. Ким Чен Ын положительно на это отреагировал, поддержав инициативу.