«Аэрофлот» отменил рейс в Дубай из-за закрытия воздушного пространства Ирана

«Аэрофлот» отменил рейс Москва – Дубай – Москва в связи с закрытием воздушного пространства Ирана. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба авиакомпании в Telegram-канале.

«Пассажиры перебронированы на ближайший рейс SU520/521 за 2.10, который будет выполнен на дальнемагистральном самолете большей вместимости и в обход воздушного пространства Ирана в целях обеспечения безопасности полета», — говорится в сообщении.

Помимо этого, пресс-служба S7 Group сообщила в Telegram-канале, что рейс по маршруту Москва – Дубай возвращается в аэропорт вылета, а рейс Новосибирск – Дубай 2 октября, предварительно, задержали до 15:00 местного времени (11:00 мск).

Ранее, 1 октября, сообщалось, что самолет авиакомпании Red Wings рейса Сочи – Тель-Авив, совершивший вынужденную посадку в Шарм-эш-Шейхе, вернется в пункт вылета. В пресс-службе рассказали, что в связи с действующими рекомендациями Росавиации о приостановке полетов над воздушным пространством Израиля, Ирака и Ирана было принято решение о возврате рейса в аэропорт Сочи.

В этот вечер Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля, вопреки заявлениям Тегерана.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов в свою очередь отметил, что атака Ирана на Израиль стала «значительной эскалацией» в регионе. По его словам, США ясно дали понять, что у этого нападения «будут тяжкие последствия».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после атаки на Израиль заявила, что текущая ситуация на Ближнем Востоке является полным провалом администрации президента США Джо Байдена.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.