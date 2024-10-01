Белый дом заявил о «значительной эскалации» в регионе из-за атаки Ирана
Атака Ирана на Израиль стала «значительной эскалацией» в регионе. Об этом во вторник, 1 октября, заявил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Очевидно, это значительная эскалация со стороны Ирана <...> Мы будем консультироваться с Израилем относительно следующих шагов и как поступить с тем, что совершил Иран. Мы продолжим следить за ситуацией на случай появления дальнейших атак со стороны Ирана и его прокси», — сказал Салливан.
По его словам, США ясно дали понять, что у этого нападения «будут тяжкие последствия».
Салливан добавил, что на данный момент нет информации о том, что в Израиле есть погибшие, а также о каком-либо «ущербе воздушным судам или стратегическим военным объектам».
Ранее в этот день Иран атаковал Израиль с помощью ракет. По данным СМИ, было выпущено около 400 ракет. В Армии обороны страны (ЦАХАЛ) заявили, что система противовоздушной обороны (ПВО) находится в полной боевой готовности, обнаруживает и перехватывает угрозы в небе над Тель-Авивом. Несколько иранских ракет удалось ликвидировать. Израиль, Ирак и Иордания из-за инцидента закрыли воздушные пространства.
Кроме этого, в Израиле произошла стрельба. Инцидент случился в пригороде Тель-Авива Яффо. По информации Times of Israel, которое ссылается на местную полицию, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Двое нападавших были ликвидированы.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.