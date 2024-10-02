Россия выдаст другим государствам кредитов на 1,6 трлн рублей
В ближайшие три года Россия планирует выдать по $5,2 млрд в год государственных кредитов другим странам. Это эквивалентно 501 млрд рублей в 2025-м, 520 млрд — в 2026-м и 536,6 млрд — в 2027-м, следует из пояснительной записки к новому проекту федерального бюджета, который изучили «Известия».
Таким образом, всего РФ предоставит иностранным заемщикам ссуд на 1,6 трлн в следующую трехлетку. Это на 10% больше, чем было заложено в предыдущий бюджет на 2024–2026 годы (1,4 трлн).
Эти средства необходимы для того, чтобы РФ могла завершить действующие проекты и выполнять принятые обязательства по межправительственным договоренностям, отмечается в проекте бюджета. Еще одна цель — оказание финансовой поддержки экспорта промышленной продукции в отраслях, где наши товары конкурентоспособны.
Вместе с тем план по возвратам кредитов другими странами в 2025-м значительно увеличен: в обновленной редакции на 2024-й год по этой статье предполагается получить 49,7 млрд рублей, а в 2025-м — 165,8 млрд рублей. Таким образом, ожидается, что в следующем году иностранные заемщики вернут в 3,3 раза больше.
В последующие два года план по возврату долгов еще выше — 297 млрд в 2026-м и 201 млрд в 2027-м. Позитивная динамика объясняется тем, что подходят сроки погашения ранее выданных кредитов, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Иностранным — заимствования: РФ выдаст другим государствам кредитов на 1,6 трлн рублей