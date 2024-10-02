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Иностранным — заимствования: РФ выдаст другим государствам кредитов на 1,6 трлн рублей

На что идут такие ссуды и как их будут возвращать
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В ближайшую трехлетку Россия выдаст другим странам 1,6 трлн рублей кредитов, следует из проекта бюджета на 2025–2027 годы («Известия» его изучили). Речь о долгосрочных инвестициях в экономику стран-партнеров, совместных инфраструктурных проектах, а также о ссудах на закупку отечественной продукции. При этом прогноз по возврату займов повышен втрое — до 166 млрд только за 2025-й. Это может быть связано с наступлением сроков погашения более старых заимствований и частичным урегулированием проблем с трансграничными переводами. Такие кредиты укрепляют позиции нашей страны на мировой арене и обеспечивают длительные поступления в казну. Кто больше всех должен России и какие проекты запускают с помощью денег РФ — в материале «Известий».

Сколько Россия выдаст кредитов другим странам

В ближайшую трехлетку Россия планирует выдать по $5,2 млрд в год государственных финансовых и экспортных кредитов другим странам. Это эквивалентно 501 млрд рублей в 2025-м, 520 млрд — в 2026-м и 536,6 млрд — в 2027-м, говорится в пояснительной записке к новому проекту федерального бюджета («Известия» его изучили). Оценка составлена на основе прогноза Минэка, согласно которому в следующие три года доллар будет стоить в среднем 96,5, 100 и 103,2 рубля соответственно.

Таким образом, в ближайшую трехлетку РФ предоставит иностранным государствам займов на 1,6 трлн рублей. По сравнению с планом, заложенным в предыдущий бюджет на 2024–2026 годы (1,4 трлн), свежая оценка увеличилась примерно на 10%, или на 135 млрд.

доллар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Эти средства необходимы для того, чтобы Россия могла завершить действующие проекты и выполнять принятые обязательства по межправительственным договоренностям, говорится в проекте бюджета на 2025–2027 годы. Еще одна цель, согласно документу, — оказание финансовой поддержки экспорта промышленной продукции в отраслях, где наши товары конкурентоспособны.

Согласно финансовому плану на ближайшую трехлетку, общий объем расходов казны в следующем году составит 41,5 трлн. Таким образом, на займы другим государствам Россия потратит 1,2% (501 млрд) от всех трат, подсчитали «Известия». При этом, как ожидается, дефицит бюджета сложится в размере 1,2 трлн.

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Кому Россия дает в долг

Межправительственные кредиты преследуют разные цели, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее словам, они могут быть:

— финансовыми, то есть когда страна просто выдает деньги взаймы и получает с них проценты,

— экспортными, когда одна страна выдает кредит другой, чтобы та покупала сырье, продукцию или технологии производителей/разработчиков из страны-кредитора;

— специально под крупные межгосударственные проекты.

Последние выдаются обычно под строительство атомных электростанций (АЭС) за пределами России, уточнила эксперт. Дело в том, что эти объекты требуют крупномасштабных инвестиций, которые многие развивающиеся страны просто не в состоянии обеспечить, не прибегая к заимствованиям, объяснила Наталья Мильчакова. В частности, кредиты на развитие атомной энергетики РФ неоднократно выдавала Белоруссии.

аэс
Фото: TASS/Ahmad Halabisaz/Xinhua via ZUMA Wire

— На экономику России как кредитора такие займы влияют весьма благотворно, поскольку это и будущие дополнительные поступления в бюджет от процентов по долгам, и поддержка экспортеров, и фактические инвестиции в развитие собственной атомной энергетики. Если есть большое число стран, желающих взять деньги взаймы у РФ, — это говорит об ее авторитете в мировой экономике как кредитора, — уверена Наталья Мильчакова.

Россия нацелена на укрепление своих позиций на мировой арене, поэтому продолжает кредитовать другие страны, объяснил директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов. По его словам, занимают в основном государства, с которыми РФ связана плотным внешнеэкономическим сотрудничеством.

— Чтобы обеспечить экспорт российских товаров в другие страны, нужно прибегать к кредитным схемам. Аналогично и при реализации различного рода объектов инфраструктуры, например АЭС, которые строятся в Турции или Бангладеш, — добавил эксперт.

Сейчас Россия ведет строительство первой в Турции АЭС «Аккую». Стоимость проекта оценивается в $22 млрд. Ранее СМИ сообщали, что рассматривается создание еще двух атомных электростанций в республике при сотрудничестве с РФ. Также с 2017 года Россия строит в Бангладеш АЭС «Руппур».

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Вид на строительную площадку атомной электростанции «Аккую», Турция

Фото: ТАСС/АО «Аккую Нуклеар»

Также РФ заключила соглашения по строительству АЭС с использованием межправительственных займов и в других странах — в Иране, Египте, Китае и Венгрии. Есть и другие проекты — в частности, строительство железной дороги в Иране, на которое Россия должна выделить кредит на €1,3 млрд из необходимых €1,6 млрд.

Власти РФ не раскрывают сведения по заемщикам и их долгам. Впрочем, по последним данным Всемирного банка (ВБ), совокупная задолженность иностранных государств перед Россией на конец 2022-го составила $28,9 млрд (примерно 2,7 трлн рублей по курсу ЦБ на 1 октября). За год показатель вырос почти на 9%, или на $2,3 млрд. Согласно ВБ, крупнейшими должниками РФ на конец 2022-го были:

  • Белоруссия — $8,2 млрд;

  • Бангладеш — $5,9 млрд;

  • Индия — $3,8 млрд;

  • Египет — $1,8 млрд;

  • Вьетнам — $1,4 млрд.

Большая часть займов ($28 млрд) приходилась на долгосрочный долг, то есть подлежащий уплате через год или более, отмечает ВБ.

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Как другие страны возвращают долги России

Вместе с тем оценка по возвратам кредитов другими странами в 2025-м значительно увеличена: в обновленной редакции на 2024-й год по этой статье планируется получить 49,7 млрд рублей, а в 2025-м — 165,8 млрд рублей ($1,7 млрд), следует из проекта бюджета. Таким образом, Минфин рассчитывает что в следующем году иностранные заемщики вернут в 3,3 раза больше. «Известия» направили запрос в ведомство с просьбой объяснить, с чем связано кратное повышение ожиданий.

В последующие два года план по возврату долгов еще выше — 297 млрд ($2,9 млрд) в 2026-м и 201 млрд ($1,9 млрд) в 2027-м, говорится в проекте бюджета.

Такие позитивные цифры, скорее всего, объясняются тем, что подходят сроки погашения ранее выданных кредитов, полагает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

— Удастся ли добиться целей по возврату — вопрос открытый, так как у многих заемщиков — развивающихся стран нередко непростое финансовое положение и есть риск, что кредиты они не вернут, а со временем начнут переговоры о списании долга, — отметила она.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Вариант списания возможен, но Россия может застраховать свои риски, предоставляя кредиты под обеспечение, продолжила она. Например, одна страна построила на заемные средства из России АЭС — но эту электростанцию можно будет использовать под обеспечение кредита.

Если заемщик не может погасить долг, РФ может, условно говоря, забрать эту АЭС себе, но такое условие должно быть оговорено сторонами сделки заранее, объяснила Наталья Мильчакова.

Еще одна возможная причина повышения оценки по возврату долгов — частичное урегулирование проблем с трансграничными платежами, считает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

— В целом же сейчас геополитические проблемы заставляют РФ диверсифицировать географию и механизмы внешнеэкономических отношений, — добавила она.

По словам Елены Воронковой, такие займы открывают доступ российской продукции на зарубежные рынки, стимулируют наши компании создавать цепочки за рубежом, а также развивать несырьевой экспорт.

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