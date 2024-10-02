Опыт использования ИИ начал активно входить в список навыков при поиске работы
Владение навыками использования искусственного интеллекта (ИИ) стало всё чаще указываться в резюме россиян, сообщили «Известиям» представители сервисов по поиску работы. В частности, по данным ресурса «Авито Работа», число таких резюме за последний год выросло в 4,5 раза по сравнению с прошлым.
Наличие такого опыта указали в своих резюме в этом году свыше 70 тыс. соискателей, сообщили «Известиям» в hh.ru. Как правило, это программисты и разработчики, дизайнеры и аналитики.
Резкое увеличение резюме на вакансии дизайнеров, где указана информацию об умении пользоваться такими механизмами, увидели и в Московском художественно-промышленном институте.
«Если с января по август 2023 года дизайнеры практически не упоминали навыки работы с искусственным интеллектом в своих резюме, то за аналогичный период 2024 года количество таких упоминаний существенно возросло во всех изученных направлениях», — говорится в исследовании вуза.
Наиболее заметный рост, отмечается в исследовании, наблюдается среди графических дизайнеров. Так, согласно данным SuperJob, в 2023 году среди 1710 просмотренных резюме не было ни одного упоминания об ИИ. А в 2024 году 63 из 1,9 тыс. резюме уже содержали информацию о владении этими технологиями.
На втором месте по темпам роста оказались веб-дизайнеры и UX/UI-дизайнеры. В этом году на hh.ru компании опубликовали свыше 3 тыс. вакансий, в которых непосредственно требуется работать с ИИ. Треть из них, по данным сервиса, приходится на AI-тренеров, специалистов по разметке данных, специалистов по обучению нейросетей, тренеров ИИ.
Непосредственно для программистов, связанных с ИИ, была открыта примерно шестая часть таких вакансий.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 2 октября, в 10:00:
Вкладывают в роботов: при поиске работы всё чаще указывают навыки ИИ