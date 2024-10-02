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Посол РФ раскрыл объем австралийской помощи Украине

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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С начала украинского конфликта Канберра поставила Киеву вооружение и военную технику на сумму более $750 млн. Об этом «Известиям» заявил посол РФ в Австралии Алексей Павловский.

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«Участие официальной Канберры в гибридной войне против России выражается также в масштабных поставках киевскому режиму вооружений и военной техники, общая стоимость которых превысила $750 млн», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, граждане Австралии находятся в зоне конфликта.

«По оценкам здешних СМИ, после начала СВО на Украину могли отправиться от 200 до 600 австралийцев. Большинство позиционируют себя как волонтеры или медики, занимающиеся оказанием гумпомощи. По открытым источникам достоверно известны 48 австралийских участников боевых действий на стороне ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.), восемь из которых ликвидированы», — сказал дипломат.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С другой стороны: Австралия поставила Украине вооружение на $750 млн

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