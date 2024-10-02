Совершавший вынужденную посадку в Египте самолет Red Wings вернулся в Сочи

Самолет авиакомпании Red Wings, летевший в Тель-Авив, но совершивший вынужденную посадку в Шарм-эш-Шейхе, 2 октября вернулся в Сочи. Пассажиры рассказали «Известиям» о полете.

«Просто начали летать по кругу: подлетали — улетали, подлетали — улетали. <...> Командир [воздушного судна] говорил, что всё хорошо будет, что меняем направление на запасной аэропорт, и вот по итогу мы оказались в Египте», — рассказал один из пассажиров.

Другой мужчина выразил недовольство тем, что самолет всё-таки решили отправить обратно в пункт вылета, при том что аэропорт Тель-Авива Бен-Гурион позже открыл воздушное пространство. По словам еще одной пассажирки, самолет летел из Сочи около пяти часов.

Ранее, 1 октября, сообщалось, что самолет авиакомпании Red Wings рейса Сочи – Тель-Авив, совершивший вынужденную посадку в Шарм-эш-Шейхе, вернется в пункт вылета. В пресс-службе рассказали, что в связи с действующими рекомендациями Росавиации о приостановке полетов над воздушным пространством Израиля, Ирака и Ирана было принято решение о возврате рейса в аэропорт Сочи. Пассажирам указанных рейсов будут возвращены средства за приобретенные билеты.

Ранее, 1 октября, Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.

Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также Нетаньяху назвал атаку Ирана неудачной.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля, вопреки заявлениям Тегерана.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов, в свою очередь, отметил, что атака Ирана на Израиль стала «значительной эскалацией» в регионе. По его словам, США ясно дали понять, что у этого нападения «будут тяжкие последствия».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после атаки на Израиль заявила, что текущая ситуация на Ближнем Востоке является полным провалом администрации президента США Джо Байдена.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.