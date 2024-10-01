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Ответная война: Иран выпустил ракеты по Израилю

Атака стала реакцией на военную операцию Тель-Авива против «Хезболлы» в Ливане
Фото: REUTERS/Ammar Awad
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В Израиле звучат сирены, жители прячутся в бомбоубежищах. Иран выпустил десятки ракет в ответ на операцию Израиля в Ливане и убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. О жертвах и пострадавших не сообщается. США предупредили союзников о возможной атаке Тегерана. Подробности — в материале «Известий».

Атака на Израиль

«Услышав сирену, вы должны войти в убежище и оставаться там до дальнейшего уведомления. Армия обороны Израиля делает и будет делать всё необходимое для защиты мирного населения государства Израиль», — в ЦАХАЛ сообщили о массированном запуске ракет со стороны Ирана и призвали граждан страны сохранять бдительность и следовать указаниям. На публикуемых в Сети кадрах видно, как жители Израиля прячутся в бомбоубежищах.

Обстрел был произведен по приказу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Нынешняя атака Тегерана связана с военной операцией Израиля против ливанской шиитской группировки «Хезболла».

По данным The Times of Israel, по территории Израиля было выпущено свыше 100 ракет. Некоторые из них долетели до городов. В частности, сообщается о взрывах в районах Негев на юге страны, Шарон — в центре Израиля.

Израиль
Фото: REUTERS/Aziz Taher

На кадрах, попавших в соцсети, видны падающие осколки и перехваты. Некоторые иранские ракеты перехвачены в небе над Иорданией.

Израиль закрыл свое воздушное пространство — гражданские самолеты меняют свои маршруты или разворачиваются в аэропорты вылета. Как сообщают в службе скорой помощи, информации о жертвах или пострадавших в Израиле на данный момент не поступало, однако часть иранских ракет пробила систему ПВО «Железный купол». Есть поврежденные дома. В частности, на кадры попало прямое попадание в здание на севере Тель-Авива.

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США предупредили союзников

Первыми о том, что Иран может запустить ракеты по Израилю, Тель-Авив предупредила американская разведка. Вашингтон пригрозил Тегерану «суровыми последствиями» в случае атаки Израиля. Президент США Джозеф Байден приказал американским военным оказать Израилю поддержку в защите от иранских атак.

Израильские СМИ без ссылок на конкретные источники сообщают, что администрация премьер-министра Биньямина Нетаньяху попробовала организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы попросить его отговорить Иран от нападения.

Израиль

Обстановка на улицах Тель-Авива

Фото: REUTERS/Itai Ron

В последний раз лидеры общались в декабре прошлого года. Тогда израильский премьер поблагодарил российского президента за усилия по освобождению израильтянина, имевшего российское гражданство, из плена ХАМАС. При этом Нетаньяху раскритиковал связи Москвы и Тегерана, назвав их опасными.

За этот год Иран уже второй раз наносит прямой удар по израильской территории. Первый произошел в ночь на 14 апреля, когда военные запустили свыше 300 дронов и ракет по Израилю в ответ на авиаудар по Дамаску 1 апреля, в результате которого погибли семь офицеров КСИР.

Во время апрельской атаки Ирана союзники и партнеры Тель-Авива смогли перехватить большую часть дронов и ракет еще до того, как они пересекли воздушное пространство Израиля. Дипломатическими усилиями удалось предотвратить дальнейшую эскалацию между странами.

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Что думают эксперты

Востоковед, публицист, автор телеграм-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с «Известиями» отметил, что США в своем заявлении подчеркнули: атака Ирана на Израиль повлечет «тяжелые последствия» для Тегерана.

— Интерпретировать это можно примерно так: вам будут медленно отрезать руки и ноги, но вы не смейте дернуться, иначе открутим и голову. Для Москвы такая перспектива создает немалые риски. Если Израиль не остановится на Ливане, далее последует Сирия. Можно предположить, что попутно Тель-Авив «совершенно случайно» нанесет удары по российским военным, — пояснил политолог.

По его словам, такое уже происходило в 2018 году.

— Речь о трагедии с самолетом Ил-20 в Сирии, на борту которого находились 15 человек. Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики «подставили его под огонь средств ПВО Сирии», когда он уже заходил на посадку. Как тогда сообщили в Минобороны РФ, вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа «полностью лежит на израильской стороне», — напомнил эксперт.

скорая помощь
Фото: REUTERS/Ammar Awad

«Ракетный удар Ирана — это единственное, чем Тегеран в данном случае может помочь «Хезболле». И это очень сложная ситуация. «Удар престижа», подобный тому, что имел место в апреле этого года, в текущих условиях будет иметь в лучшем случае пропагандистское значение», — уверена директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ — Елена Панина.

По мнению политолога, это вряд ли «остановит планы Израиля на территории Ливана».

«Потому что если удар будет настолько чувствительным, чтобы вынудить Тель-Авив пойти на попятный, то Израиль будет вынужден ответить настолько же ощутимыми ударами по Ирану. Поскольку между двумя государствами находится Сирия, то такой размен ударами означает более или менее активную дистанционную конфронтацию. И Израиль, имеющий возможность получать из США системы ПВО и ракеты к ним, скорее всего, выиграет этот конфликт «по очкам», — считает эксперт.

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