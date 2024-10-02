Персидский гамбит: к чему приведет ответный удар Ирана по Израилю

Атака Ирана на Израиль, во время которой было выпущено более двух сотен ракет, значительно обострила и без того напряженную обстановку в регионе. Этот удар стал ответом на убийства Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) ключевых лидеров проиранских движений «Хезболла» и ХАМАС. В результате обстрелов была уничтожена израильская военная база в Негеве, взрывы раздавались в Тель-Авиве и других городах. К чему приведет восходящая спираль эскалации и действительно ли стороны готовы повышать ставки — в материале «Известий».

Иран нанес массированный удар по Израилю

Вечером 1 октября Иран провел массированный ракетный обстрел Израиля, выпустив более 200 ракет. В результате атаки сирены сработали по всей стране, жители были вынуждены укрываться в бомбоубежищах.

Люди укрываются во время сирены воздушной тревоги в центре Израиля Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран начал атаку на Израиль в ответ на смерть генсека ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» КСИР Аббаса Нилфорушана.

Как заявил во вторник после пусков ракет президент Ирана Масуд Пезешкиан, Тегеран дал «решительный ответ» на действия Израиля, сообщает агентство Mehr.

Еще предстоит провести оценку ущерба, нанесенного ракетами. По данным иранского агентства Shafaqna, более 20 израильских F-35 были поражены в результате атаки. Другое иранское агентство Tasnim передало, что одной из целей Тегерана были газодобывающие установки у города Ашкелон. Согласно Tasnim, уничтожена была израильская военная база Неватим.

Израильская противоракетная система перехватывает ракеты после того, как Иран выпустил залп баллистических ракет Фото: REUTERS/Amir Cohen

Спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что за этим ударом последует ответ, у израильской армии есть планы действий.

«Боеготовность ВВС не пострадала, сегодня вечером мы продолжим наносить мощные удары по Ближнему Востоку», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

По данным израильских СМИ, премьер страны Биньямин Нетаньяху после начала обстрелов ушел в бункер, откуда получал последние обновления информации.

Атака также стала ответом на наземное, хотя пока ограниченное по масштабам вторжение ЦАХАЛ на юг Ливана. При этом в КСИР заявили, что Израиль столкнется с сокрушительными атаками, если отреагирует на атаку Ирана.

Израильские военные машины Фото: REUTERS/Amir Cohen

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака.

Как и в апреле 2024 года, когда Иран обстреливал Израиль за удар по своему консульству в Дамаске, сейчас в перехвате ракет вновь приняла участие Иордания. По данным американского канала NBC, она разрешила войскам США использовать свое воздушное пространство для блокирования иранских ракет. Неназванный чиновник из Пентагона заявил агентству France-Presse, что американские вооруженные силы готовы оказать «дополнительную оборонительную поддержку» Израилю после того, как помогли защитить его во время иранской ракетной атаки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем заявлении, в котором он осудил «расширение ближневосточного конфликта», не упомянул нападение Ирана на Израиль.

В ХАМАС же, в свою очередь, заявили, что высоко оценивают ракетный удар Ирана, назвав его «героическим».

Незадолго до атаки 1 октября в Тель-Авиве произошла стрельба. Двое террористов, вооруженных автоматами, открыли огонь по мирным жителям в окрестностях района Яффо. По данным экстренных служб, шесть человек погибли и по меньшей мере десять получили ранения. Как заявили в МИД Израиля, обоих стрелявших ликвидировали. На кадрах, появившихся в Сети и на ТВ, видно, как боевики вышли со станции легкорельсового транспорта и открыли огонь.

Как может теперь развиваться ситуация на Ближнем Востоке

Несмотря на масштабность обстрелов, остается открытым вопрос, насколько такой ответ адекватен потерям, понесенным проиранскими формированиями в регионе. После убийства Насраллы и его приближенных, а также начала наземной операции на юге Ливана многие ожидали от Ирана более активных действий по поддержке местных групп сопротивления.

— Пока тактика Ирана не слишком отличается от той, которой он придерживался в апреле, во время операции «Правдивое обещание». Тогда также был зафиксирован массированный пуск ракет и БПЛА в сторону Израиля, значительной эскалации за ним не последовало, — отметил «Известиям» востоковед Леонид Цуканов.

По его мнению, задача-максимум для Тегерана — нанести как можно больше сопутствующего ущерба Израилю, чтобы более ярко продемонстрировать свою военную мощь и неотвратимость ответа. Тем более что на волне череды удачных операций израильтян страх перед «иранским ответом» несколько притупился — что заметно как по риторике, так и по действиям израильского истеблишмента.

Ущерб на фоне боевых действий между «Хезболлой» и Израилем Фото: REUTERS/Moti Milrod

— Резонно ожидать, что пуски будут отвлекающим маневром, которым Иран воспользуется, чтобы обеспечить укрепление ливанского фронта и дать «Хезболле» возможность подготовиться к вводу новых израильских сил, — добавил Леонид Цуканов.

Ответ Ирана — крайне неблагоприятный сигнал к дальнейшему витку напряженности в регионе, считает сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

— Мы не можем судить, являются ли объектами атаки исключительно военные цели, как это было раньше. И от количества пострадавших будет зависеть характер ответа со стороны Израиля. Маховик насилия усиливается. Пока делать выводы рано, — сказал он «Известиям».

При этом нынешняя эскалация может вызвать активизацию деятельности йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы).

— В ближайшее время стоит ждать удары по Израилю со стороны Красного моря. Учитывая, что в этот раз Иран уже выпустил более 100 ракет, наверняка хуситы не останутся в стороне. Движение «Ансар Алла» с самого начала нынешнего вооруженного конфликта в Газе атакует инфраструктуру еврейского государства. Тем более если в атаке на Израиль участвует Тегеран, как правило, к ней подключаются все члены «Оси сопротивления», куда также входят хуситы, — подчеркнул в беседе с «Известиями» сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Дмитрий Поляков.

Тем не менее представляется маловероятным, что эти удары, которые хоть и могут быть болезненными и создающими оперативные, а не стратегические трудности для Израиля, приведут к региональной войне. Иран неоднократно давал понять, что не готов доводить ситуацию до неконтролируемой эскалации. Последние заявления руководства в Тегеране косвенно подтверждают это. Ракетные обстрелы в этом контексте направлены в первую очередь на внутреннюю аудиторию, среди которой явно растет недовольство слишком сдержанной позицией властей.

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Иранский политолог Амир Чахаки связывает ракетные удары с давлением, которое оказывалось на аятоллу Али Хаменеи после серии израильских обстрелов.

— Когда Израиль 23 сентября осуществил массированный удар по Бейруту, это стало ошибкой израильского руководства, особенно вкупе с последующей ликвидацией лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и командира КСИР. Таким образом, Али Хаменеи оказался под большим давлением. Но я не думаю, что Хаменеи хотел развязывать масштабную войну, — сказал он «Известиям».

По словам политолога, ответный удар Израиля может быть нацелен на иранские центрифуги, которые используют для обогащения урана. Хотя ранее еврейское государство еще не прибегало к такому шагу.

2 октября Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по Ближнему Востоку, сообщил председатель Совбеза.