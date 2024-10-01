Военное осложнение: Израиль может расширить наземную операцию в Ливане

Израиль может расширить свою операцию в Ливане в зависимости от развития ситуации «на земле». В ночь на 1 сентября ЦАХАЛ начала рейды по ливанским деревням вблизи границы, совершив очередную военную агрессию. Еврейскому государству уже потребовалась мобилизация резервов для решения оперативных задач в Ливане. Почему такая военная операция может провалиться и как Иран отреагирует на очередной удар по своим региональным позициям — в материале «Известий».

Израильские войска вторглись в южный Ливан

ЦАХАЛ сообщила 1 октября, что силы 98-й дивизии, которые в течение последнего месяца проходили подготовку к вторжению в южный Ливан, действуют на его территории. В заявлении израильской армии говорится о точечных действиях, начавшихся вечером 30 сентября. Позднее в ЦАХАЛ рассказали о мобилизации четырех резервных бригад и дополнительных сил для решения оперативных задач на северном фронте.

Согласно заявлению армии, сухопутным войскам, действующим на юге Ливана, помогали израильские авиация и артиллерия, а планы были составлены Генеральным штабом армии и Северным командованием.

Фото: REUTERS/Ali Alloush

Впервые со Второй ливанской войны 2006 года ЦАХАЛ входит на территорию Ливана. Официально заявленная «ограниченная» операция, касающаяся лишь приграничной зоны, может быть расширена в случае оперативной необходимости. Одновременно с ударами по Ливану израильские ВВС атаковали западные районы Дамаска, в результате чего погибли не менее трех человек.

При этом операция не была секретом ни для одной из сторон. Армия обороны Израиля заранее уведомляла миротворческие силы ООН, осуществляющие мониторинг ливано-израильской границы, о намерении предпринять ограниченные наземные вторжения в Ливан, сообщили «Известиям» в офисе миссии.

— Несмотря на это опасное развитие событий, миротворцы остаются на своих позициях. Мы регулярно корректируем нашу позицию и деятельность, и у нас есть планы действий в чрезвычайных ситуациях, которые можно активировать в случае крайней необходимости, — заявил официальный представитель временных сил ООН в Ливане Андреа Тененти.

О готовящейся агрессии знали и в Соединенных Штатах. Глава минобороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре, состоявшемся в первые часы операции, с израильским коллегой Йоавом Галантом, согласился на необходимость демонтажа инфраструктуры «Хезболлы» на границе.

Фото: TASS/AP/Baz Ratner

Накануне вторжения ЦАХАЛ шиитское движение обстреляло скопления израильских военных в пограничной зоне. Утром 1 октября «Хезболла» заявила о нанесении ударов ракетой «Фади-4» по военной базе «Моссада» на окраинах Тель-Авива.

Военные действия между Израилем и «Хезболлой» уже вынудили около 80 тыс. израильтян покинуть свои дома в зоне конфликта. Израильский военный кабмин 17 сентября добавил возвращение жителей севера в свои дома в список целей своей операции в Газе. Именно обеспечения безопасности на северных границах добивается Израиль, если верить его публичным заявлениям.

Израиль может расширить операцию в Ливане

Если атаки со стороны «Хезболлы» будут учащаться и становиться более разрушительными, то это вынудит Израиль предпринять более агрессивные действия, чтобы нейтрализовать эту угрозу.

По данным американского портала Axios, США опасаются, что военная операция ЦАХАЛ в Ливане из «небольшой и ограниченной» превратится в более масштабный и продолжительный конфликт.

Невозможно исключать, что расширение наземной операции направлено на установление временного контроля над территориями на юге Ливана. Это может включать создание буферной зоны для предотвращения дальнейших атак на север Израиля. При этом наличие у «Хезболлы» ракет большой дальности и высокоточных ракет позволяет ей угрожать северным районам даже за пределами этой зоны.

Установление контроля над ключевыми районами на юге Ливана наверняка потребует развертывания крупных подразделений пехоты и бронетехники. При этом еврейское государство уже задействовало резервистов для поддержания боевых действий.

Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

— Израиль действительно может расширить боевые действия в Ливане. Скорее всего, план заключается в том, чтобы выдавить бойцов «Хезболлы» за реку Литани и взять под контроль южную часть Ливана. Между Израилем и Ливаном, вероятно, есть договоренность, поскольку ливанские вооруженные силы самостоятельно отступили, не оказывая никакого сопротивления израильским войскам, — рассказал в беседе с «Известиями» эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин.

— Да, Израиль расширит свою операцию в Ливане. [Премьер-министр Биньямин] Нетаньяху взял курс на уничтожение антиизраильских сил и территориальное расширение расселения граждан Израиля, в том числе и на тех территориях, где они не проживали. Израильский премьер последователен в своей стратегии расширения жизненного пространства, — добавил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Во многом сейчас росту эскалации способствует отсутствие у политического руководства во главе с Нетаньяху стратегического видения и адекватного понимания, что делать дальше после тупика в секторе Газа. Спустя год военных действий против палестинского движения ХАМАС, убийства его лидера Исмаила Хании, Израилю так и не удалось выполнить ни одну из стоящих перед ним задач. В анклаве всё еще удерживают 101 заложника, ХАМАС сохраняет потенциал для сопротивления, а об уничтожении идеологической и социальной базы палестинского движения и речи не идет.

В этих условиях Нетаньяху, по всей видимости, и принял решение провести военную операцию в Ливане, которую теоретически можно будет представить обществу как успех в борьбе с антиизраильскими силами. Пытаясь скрыть свои неудачи в Газе, еврейское государство пошло на взрывы средств связи сторонников «Хезболлы» 17 и 18 сентября, массированные обстрелы ливанской территории, убийство лидера шиитского движения Хасана Насраллы.

Люди собираются, чтобы оплакать смерть лидера ливанской «Хезболлы» Сайеда Хасана Насраллы в Тегеране, Иран, 30 сентября 2024 года Фото: REUTERS/Majid Asgaripour

За две недели израильских ударов по Ливану погибли более тысячи человек, еще свыше 6 тыс. ранены. Однако, несмотря на значительное число жертв среди мирного населения и разрушения инфраструктуры, США продолжают поддерживать агрессию Израиля. На фоне эскалации на границе между странами Штаты решили направить на Ближний Восток дополнительно несколько тысяч военнослужащих для укрепления безопасности и готовности защитить своего союзника в случае необходимости. Об этом 30 сентября сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление Пентагона.

Пойдет ли «Хезболла» на уступки

«Хезболла» обладает большим военным потенциалом, чем палестинское движение ХАМАС. Если в Газе Израиль борется с легковооруженными бойцами и ракетами кустарного производства, то в Ливане перед ними предстает совершенно другая сила.

— Израиль имеет значительное превосходство в воздухе. Он может запускать ракеты со своих истребителей и совершать ужасающие зверства против детей и женщин. Но «Хезболла» уже доказала по опыту прошлых войн, что нельзя достичь ни одной из целей без наземного присутствия. А здесь будут большие потери, — заметил в беседе с «Известиями» главный редактор ливанского информагентства «Марайя» Фади Будия.

Нынешняя операция ЦАХАЛ в Ливане по методам принятия решения вызывает аналогии со Второй ливанской войной 2006 года. Тогда израильская армия собиралась сделать быстрый бросок в южном Ливане для освобождения двух военнослужащих, которые оказались в плену у «Хезболлы». В войне 2006-го она столкнулась с серьезным сопротивлением. В результате были убиты 120 израильских военнослужащих. По разным оценкам, «Хезболла» потеряла тогда от 250 до 600 бойцов. С тех пор шиитское движение стало значительно сильнее. Это касается и качественной подготовки бойцов, прошедших сирийскую кампанию, и количественной составляющей.

Армия ЦАХАЛ Фото: TASS/AP/Baz Ratner

Если Израиль создаст пояс безопасности на территории Ливана, «это превратится в ловушку и ад», заявил незадолго до своей гибели генсек «Хезболлы» Хасан Насралла.

«Хезболла» обладает крупным арсеналом ракет и систем залпового огня, многие из которых способны достигать израильских городов, включая Тель-Авив. По разным данным, численность движения составляет около 30 тыс. бойцов, еще 20 тыс. человек могут быть вызваны из резерва. Хотя в 2021 году Хасан Насралла сообщил, что военная структура насчитывает 100 тыс. бойцов.

При этом если Израиль делает ставку на военное давление, то это не сработает с «Хезболлой», которая считает противостояние с еврейским государством своей главной целью и элементом самоидентификации.

— Нет сомнений в том, что «Хезболла» не перестанет сопротивляться Израилю, потому что вся война, которая ведется сейчас против движения, ведется из-за поддержки сопротивления в Газе. Для шиитского движения нелогично и противоестественно останавливать эту поддержку. А наземное вторжение Израиля подтверждает, что действия группировки были эффективными и сильно беспокоили израильское руководство, — добавил Фади Будия.

Заместитель генсека «Хезболлы» Наим Кассем 30 сентября заявил, что движение продолжит поддержку палестинцев и сектора Газа, несмотря на гибель командиров.

Почему Иран не отвечает Израилю

Ливан снова стал жертвой конфликта в большей степени, чем его виновником. «Хезболлу» поддерживает не правительство Ливана, а Иран. Тегеран использует юг Ливана как плацдарм для войны с Израилем.

Многое сейчас зависит именно от реакции Тегерана, чья риторика заметно изменилась по отношению к поддержке своих прокси-группировок в регионе.

По данным агентства Bloomberg, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в Нью-Йорке 23 сентября, что Тегеран готов сложить оружие, если на это также будет готов пойти Израиль. Это заявление вызвало шквал критики в иранских кругах, оно совпало с израильскими ударами по «Хезболле» в Ливане. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сразу опроверг сообщения СМИ, заявив, что Пезешкиан «никогда не делал подобного заявления».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан Фото: REUTERS/Caitlin Ochs

Однако на следующий день информационное агентство Fars опубликовало аудиозапись мероприятия в Нью-Йорке, на которой слышно, как президент делает такое утверждение.

Вместе с отсутствием адекватного ответа Ирана на убийство в Тегеране Исмаила Хании это наталкивает на предположение, что возобновление переговоров по ядерной сделке может быть приоритетнее для руководства страны, чем поддержка своих группировок, подвергающихся регулярным ударам со стороны Израиля.

— Убийство Хании и Насраллы — это повод для того, чтобы радикально ответить. Дело в том, что в настоящее время активные действия Ирана против Израиля могут привести к непредсказуемым последствиям для Тегерана. Естественно, несколько сверхточных ударов израильскими ракетами по иранским портам, аэродромам, по объектам энергетики, не говоря уже о ядерных объектах могут привести к полному экономическому хаосу в Иране, — сказал «Известиям» старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

По его мнению, отказ Ирана от ответной операции за убийства руководителей «Хезболлы» и ХАМАС частично связан и с намерением Тегерана возобновить ядерные переговоры с США. Этот императив иранской политики вызван экономическими проблемами, которые переживает страна на фоне западных санкций.

Солдаты Ирана Фото: TASS/Zuma

Bloomberg 1 сентября передало, что Иран в скором времени может нанести ракетный удар по Израилю. На этом фоне израильский портал Ynet сообщил, что ведутся переговоры о телефонной беседе между Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным. Согласно порталу, израильский премьер попросит Путина оказать влияние на иранское руководство, чтобы предотвратить прямое нападение на еврейское государство.

Впрочем, для РФ важно понимать действия Израиля и с точки зрения безопасности россиян, которые проживают в Ливане. Ранее посол РФ в Бейруте Александр Рудаков сообщил «Известиям», что в стране — около 2 тыс. россиян, включая сотрудников наших госучреждений.

Россия считает, что ситуация на ливано-израильской границе напрямую связана с происходящим в секторе Газа, и поддерживает решение ООН по созданию суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Москва исходит из недопустимости дальнейшей эскалации на границе Израиля и Ливана.

МИД России осудил убийство Хасана Насраллы, заявив, что оно чревато «драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока». Вся полнота ответственности за эскалацию конфликта лежит на Израиле, добавили в дипведомстве.