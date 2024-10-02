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Ученые в РФ провели испытания новой методики лечения аденомы простаты

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Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow
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В Институте урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Минздрава РФ завершилась первая стадия рандомизированного клинического исследования современной технологии лечения аденомы простаты. Речь о методике MiLEP, которая позволяет проводить наименее травматичные лазерные операции.

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Всего хирурги выполнили более 30 операций по новой методике с использованием отечественного тулиевого волоконного лазера. Несмотря на то что технология относится к зарубежным разработкам, некоторые составляющие уже имеют российские аналоги — например, оптическая система, размер которой равен 2,9 мм.

«Техника выполнения операции MiLEP подобна стандартной энуклеации (малотравматичной урологической операции) и заключается в выполнении вмешательства единым блоком, когда отделение аденомы от здоровой ткани простаты происходит без механического воздействия на ткани, а только посредством лазерной энергии», — рассказал «Известиям» врач-уролог, ассистент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Владислав Петов.

Техника вкупе с использованием инструментов меньшего размера, а также нового тулиевого волоконного лазера позволяет снизить риск послеоперационного кровотечения, минимизировать травму мочеиспускательного канала и произвольного сфинктера (мышцы, отвечающей за удержание мочи) и, как следствие, уменьшить риск послеоперационного недержания, пояснил эксперт.

Для выполнения самой лазерной энуклеации врачи-урологи используют российский тулиевый волоконный лазер первого и последнего поколения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 2 октября, в 10:00:

Лазерный берег: в РФ испытали инновационный метод лечения аденомы простаты

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