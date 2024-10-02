Ученые в РФ провели испытания новой методики лечения аденомы простаты
В Институте урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Минздрава РФ завершилась первая стадия рандомизированного клинического исследования современной технологии лечения аденомы простаты. Речь о методике MiLEP, которая позволяет проводить наименее травматичные лазерные операции.
Всего хирурги выполнили более 30 операций по новой методике с использованием отечественного тулиевого волоконного лазера. Несмотря на то что технология относится к зарубежным разработкам, некоторые составляющие уже имеют российские аналоги — например, оптическая система, размер которой равен 2,9 мм.
«Техника выполнения операции MiLEP подобна стандартной энуклеации (малотравматичной урологической операции) и заключается в выполнении вмешательства единым блоком, когда отделение аденомы от здоровой ткани простаты происходит без механического воздействия на ткани, а только посредством лазерной энергии», — рассказал «Известиям» врач-уролог, ассистент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Владислав Петов.
Техника вкупе с использованием инструментов меньшего размера, а также нового тулиевого волоконного лазера позволяет снизить риск послеоперационного кровотечения, минимизировать травму мочеиспускательного канала и произвольного сфинктера (мышцы, отвечающей за удержание мочи) и, как следствие, уменьшить риск послеоперационного недержания, пояснил эксперт.
Для выполнения самой лазерной энуклеации врачи-урологи используют российский тулиевый волоконный лазер первого и последнего поколения.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 2 октября, в 10:00:
Лазерный берег: в РФ испытали инновационный метод лечения аденомы простаты