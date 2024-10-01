В ЦАХАЛ заявили об отсутствии ущерба боеспособности ВВС Израиля после атаки Ирана
Ракетная атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля, вопреки заявлениям Тегерана. Об этом во вторник, 1 октября, заявила пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова.
«Есть много сообщений с иранской стороны, поэтому важно подчеркнуть: нет ущерба боеспособности ВВС. Самолеты и все системы ПВО продолжают работу в прежнем режиме», — сказано в релизе в Telegram-канале пресс-секретаря.
Согласно заявлению, был причинен минимальный ущерб. Уколова уточнила, что были зафиксированы некоторые попадания в центре и на юге страны, но «они незначительны».
ЦАХАЛ подчеркивает, что было запущено около 180 ракет, большинство из которых успешно перехвачены.
Ранее в этот вечер Иран выпустил около 400 ракет по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.
Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне.
До этого представитель МИД Ирана Нассер Канаани пригрозил Израилю решительным ответом на убийство лидеров ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы и Корпуса стражей исламской революции Аббаса Нилфорушана 28 сентября. После этого в ряде районов Израиля закрыли пляжи и ограничили массовые собрания.
После событий 17 и 18 сентября началась эскалация боевых действий между Израилем и «Хезболлой». В тот период тысячи человек получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. В стране обвинили в случившемся Тель-Авив. Затем Израиль начал операцию против «Хезболлы» и стал ежедневно наносить удары по объектам движения.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.