В МИД Ирана пригрозили Израилю ответом на убийство лидера «Хезболлы»
Иран отреагирует на ликвидацию Израилем лидеров шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана. Об этом во вторник, 1 октября, заявил представитель иранского МИД Нассер Канаани.
«Иран не будет игнорировать никакие акты агрессии со стороны Израиля. Израиль никогда не избежит наказания со стороны региональных сил сопротивления, иранских сил и своего народа после совершения преступления», — указал дипломат.
Он подчеркнул, что Иран предпримет решительные действия.
Ранее, 30 сентября, заместитель генерального секретаря «Хезболлы» Наим Кассем заявил, что движение продолжит достижение своих целей и после гибели его лидера Хасана Насраллы. Он также указал, что еврейское государство ответит за убийства и расправы над гражданским населением как Ливана, так и Палестины.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу шиитского движения, а также 20 других членов организации «Хезболлы» в ходе операции «Новый порядок» 27 сентября. Сообщалось, что по штаб-квартире движения, в которой находился его лидер, было сброшено более 80 ракет.
29 сентября МИД Ирана подтвердило ликвидацию замкомандующего КСИР Аббаса Нилфорушана. Тогда глава министерства Аббас Аракчи заявил, что это преступление сионистского режима не останется без ответа.
Эскалация боевых действий между Израилем и «Хезболлой» произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи человек получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. В стране обвинили в случившемся Тель-Авив. Затем Израиль начал операцию против «Хезболлы» и стал ежедневно наносить удары по объектам движения. 30 сентября минздрав Ливана сообщил, что как минимум 105 человек погибли в течение суток в стране в результате ударов Израиля.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.