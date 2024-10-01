Реклама
Прямой эфир
Общество
Cпортивного обозревателя Вильчинского нашли мертвым в подмосковных Люберцах
Мир
СМИ сообщили о повреждении 100 домов в результате атаки Ирана на Израиль
Авто
Продажи автомобилей Lada выросли почти на 15% в сентябре
Мир
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Общество
В Чите суд признал 12 человек виновными в диверсиях и подготовке теракта
Мир
СМИ узнали о планах Франции направить военные мощности на Ближний Восток
Мир
Власти Украины приостановили проезд через КПП «Орловка» на границе с Румынией
Авто
Новую Toyota Camry начали официально продавать в Казахстане
Культура
СМИ сообщили о решении Pink Floyd продать Sony Music права на песни
Мир
Американский актер из сериала «Добрые времена» Джон Эймос умер в возрасте 84 лет
Культура
Картины Врубеля представят на аукционе в Москве впервые за десятилетие
Мир
Захарова указала на провал миротворческой миссии США на Ближнем Востоке
Общество
Суд продлил арест Цырульниковой по делу о хищении 200 млн рублей у Долиной
Мир
В СПЖ сообщили о задержании священника сотрудниками военкомата на Украине
Происшествия
В Красноярском крае подростка задержали по подозрению в убийстве своей опекунши
Общество
Шесть рейсов «Победы» задержали из-за закрытия воздушного пространства Ирана
Общество
Источник сообщил о новом уголовном деле в отношении Чекалиных
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали до +22 градусов в Москве 2 октября
Сюжет:

В МИД Ирана пригрозили Израилю ответом на убийство лидера «Хезболлы»

0
Фото: REUTERS/Majid Asgaripour
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Иран отреагирует на ликвидацию Израилем лидеров шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана. Об этом во вторник, 1 октября, заявил представитель иранского МИД Нассер Канаани.

«Иран не будет игнорировать никакие акты агрессии со стороны Израиля. Израиль никогда не избежит наказания со стороны региональных сил сопротивления, иранских сил и своего народа после совершения преступления», — указал дипломат.

Он подчеркнул, что Иран предпримет решительные действия.

Взрывная война: Израиль объявил о ликвидации лидера «Хезболлы»
Сообщается о подготовке ЦАХАЛ к наземной операции в Ливане

Ранее, 30 сентября, заместитель генерального секретаря «Хезболлы» Наим Кассем заявил, что движение продолжит достижение своих целей и после гибели его лидера Хасана Насраллы. Он также указал, что еврейское государство ответит за убийства и расправы над гражданским населением как Ливана, так и Палестины.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу шиитского движения, а также 20 других членов организации «Хезболлы» в ходе операции «Новый порядок» 27 сентября. Сообщалось, что по штаб-квартире движения, в которой находился его лидер, было сброшено более 80 ракет.

29 сентября МИД Ирана подтвердило ликвидацию замкомандующего КСИР Аббаса Нилфорушана. Тогда глава министерства Аббас Аракчи заявил, что это преступление сионистского режима не останется без ответа.

Эскалация боевых действий между Израилем и «Хезболлой» произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи человек получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. В стране обвинили в случившемся Тель-Авив. Затем Израиль начал операцию против «Хезболлы» и стал ежедневно наносить удары по объектам движения. 30 сентября минздрав Ливана сообщил, что как минимум 105 человек погибли в течение суток в стране в результате ударов Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024