В ряде районов Израиля закрыли пляжи и ограничили массовые собрания

В Израиле ужесточили инструкции для населения в тылу от Хайфы до Тель-Авива и Иерусалима, закрыли пляжи и ограничили массовые собрания. Об этом во вторник, 1 октября, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Так, отмечается, что теперь образовательные мероприятия можно проводить только в местах, где в ближайшем доступе есть убежище, а собрания и службы организовывать только с ограниченным числом участников. После введения новых требований подобные мероприятия можно проводить, только если в них участвует не больше 30 человек для открытых площадок и не больше 300 человек для закрытых площадок, передает «Газета.Ru».

Также отныне рабочие места могут располагаться только в тех местах, где можно укрыться в случае тревоги.

«Необходимо следовать инструкциям, опубликованным на официальных каналах командования тыла», — заключили в пресс-службе.

Ранее в этот день ЦАХАЛ зафиксировала примерно 10 пусков из Ливана по северу страны. Кроме того, в армейское пресс-службе сообщили о перехвате беспилотника, летевшего со стороны моря к центру страны.

Также в этот день временные силы ООН (UNIFIL) на юге Ливана призвали стороны конфликта отказаться от его эскалации. В организации подчеркнули, что любое проникновение в Ливан является нарушением суверенитета страны и ее территориальной целостности.

Ночью израильская армия нанесла удары по южному пригороду Бейрута. Информацию об ударах подтвердил корреспондент «Известий», находящийся в городе. По его словам, раздалось три мощных взрыва. Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале ограниченных наземных рейдов против «Хезболлы» в приграничной зоне на юге Ливана.

Эскалация боевых действий между еврейским государством и ливанским шиитским движением «Хезболла» произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи человек, включая сотрудников движения, получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. В стране обвинили в случившемся Тель-Авив.

Затем Израиль стал ежедневно наносить удары по объектам движения. В результате было уничтожено почти всё руководство «Хезболлы». Ливанское движение сообщило, что продолжит достижение своих целей, несмотря на убийство лидера Хасана Насраллы. По данным ливанского минздрава от 28 сентября, более 1 тыс. человек погибли и свыше 6,3 тыс. получили ранения в стране только за первые 12 дней бомбардировок.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.