Миротворцы ООН на юге Ливана призвали стороны конфликта отказаться от эскалации

Временные силы ООН (UNIFIL) на юге Ливана 1 октября призвали стороны конфликта отказаться от его эскалации.

«Мы призываем все стороны отойти от подобных шагов по эскалации, которые приведут только к еще большему насилию и кровопролитию», — говорится в заявлении UNIFIL.

В организации подчеркнули, что любое проникновение в Ливан является нарушением суверенитета страны и ее территориальной целостности. В UNIFIL рассказали, что Израиль в понедельник, 30 сентября, предупредил миротворцев о намерении осуществить ограниченное наземное вторжение в Ливан.

«Несмотря на это опасное событие, миротворцы остаются на позициях. Мы регулярно корректируем нашу позицию и деятельность, у нас есть план действий в чрезвычайных ситуациях», — сообщается в заявлении.

Ночью израильская армия нанесла удары по южному пригороду Бейрута. Информацию об ударах подтвердил корреспондент «Известий», находящийся в городе. По его словам, раздалось три мощных взрыва. Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале ограниченных наземных рейдов против «Хезболлы» в приграничной зоне на юге Ливана.

Агентство Reuters добавило, что ливанская армия отступает со своих позиций на южной границе с еврейским государством. Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что Израиль поделился с ведомством своими планами по наземным операциям против «Хезболлы».

Эскалация боевых действий между еврейским государством и ливанским шиитским движением «Хезболла» произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи человек, включая сотрудников движения, получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. В стране обвинили в случившемся Тель-Авив.

Затем Израиль стал ежедневно наносить удары по объектам движения. В результате было уничтожено почти всё руководство «Хезболлы». Ливанское движение сообщило, что продолжит достижение своих целей, несмотря на убийство лидера Хасана Насраллы. По данным ливанского минздрава от 28 сентября, более 1 тыс. человек погибли и свыше 6,3 тыс. получили ранения в стране только за первые 12 дней бомбардировок.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.