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СМИ сообщили о применении Ираном гиперзвуковых ракет для удара по Израилю

IRIB: КСИР Ирана впервые использовал гиперзвуковые ракеты при атаке на Израиль
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Фото: REUTERS/Nir Keidar
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Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана впервые применил гиперзвуковые ракеты для удара по Израилю. Об этом 1 октября сообщает агентство IRIB.

Издание указывает, что КСИР использовал ракеты Fattah. По заверениям СМИ, 80% из них поразили свои цели в ходе первой волны ударов по Израилю.

Как в свою очередь передает Telegram-канал Tasnim, в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. Также было уничтожено большое количество израильских танков районе Нецарим в секторе Газа.

Газета The Times of Israel со ссылкой на израильских медиков также информирует, что из-за обстрелов два человека в Тель-Авиве получили легкие осколочные ранения.

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Ранее в этот вечер Иран выпустил около 400 ракет по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.

До этого представитель МИД Ирана Нассер Канаани пригрозил Израилю решительным ответом на убийство лидеров ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана 28 сентября. После этого в ряде районов Израиля закрыли пляжи и ограничили массовые собрания.

После событий 17 и 18 сентября началась эскалация боевых действий между Израилем и «Хезболлой». В тот период тысячи человек получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. В стране обвинили в случившемся Тель-Авив. Затем Израиль начал операцию против «Хезболлы» и стал ежедневно наносить удары по объектам движения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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