Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин отметил высокий уровень подготовки военных ВКС России
Общество
Краснов сообщил о 4 тыс. возбужденных дел в отношении чиновников в РФ за 1,5 года
Мир
На Украине сотрудникам военкоматов пригрозили отправкой на фронт за невыполнение плана
Политика
В Госдуме призвали генсека НАТО вспомнить историю и сойти с пути агрессоров
Мир
В Японии заявили о сохранении курса на заключение мирного договора с РФ
Общество
ФАС выявила картель транспортировщиков ТКО на сумму 7,8 млрд рублей
Мир
Посол РФ в Италии назвал огромным влияние культуры стран БРИКС на человечество
Армия
Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье
Мир
Пентагон назвал уничтожение Западом ракет над Украиной вовлечением в конфликт
Мир
Бортников уличил НАТО в стремлении вовлечь в конфликт Белоруссию и Молдавию
Общество
Пленный ВСУ рассказал об отправке солдат в Курскую область обманом
Мир
Посол Антонов сообщил о поступающих ему в США угрозах расправой
Общество
В музыкальных сервисах появится маркировка артистов-иноагентов
Армия
В Минобороны РФ рассказали о проведении учений ОДКБ в Казахстане
Общество
После пожара под Пермью в воздухе не выявлено превышения вредных примесей
Мир
Reuters узнало о приказе Сырского усилить оборону ВСУ после потери Угледара
Армия
Боец ВС РФ рассказал о перегруппировке ВСУ под Суджей в Курской области
Мир
Рябков связал угрозу возможного столкновения РФ и США с действиями Вашингтона
Сюжет:

Совершивший посадку в Египте рейс Red Wings вернется в Сочи

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Самолет авиакомпании Red Wings рейса Сочи – Тель-Авив, совершивший вынужденную посадку в Шарм-эш-Шейхе, вернется в пункт вылета. Об этом 1 октября «Известиям» сообщили в авиакомпании.

В пресс-службе рассказали, что в связи с действующими рекомендациями Росавиации о приостановке полетов над воздушным пространством Израиля, Ирака и Ирана было принято решение о возврате рейса в аэропорт Сочи.

«В настоящее время борт готовится к вылету. Принимая во внимание вышесказанное, авиакомпанией вынужденно отменен рейс 4312 Сочи – Тель-Авив. Пассажирам указанных рейсов будут возвращены средства за приобретенные билеты», — прокомментировали в авиакомпании.

Также заявляется, что решение о возобновлении авиасообщения с Тель-Авивом будет принято позже, в зависимости от дальнейшего развития ситуации и решений авиационных регуляторов.

Ранее в этот день сообщалось, что самолет был направлен на запасной аэродром и совершил благополучную посадку в Шарм-эш-Шейхе.

Ответная война: Иран выпустил ракеты по Израилю
Атака стала реакцией на военную операцию Тель-Авива против «Хезболлы» в Ливане

Незадолго до этого СМИ сообщили, что воздушные пространства Ирака, Иордании и Израиля были временно закрыты.

Ранее в этот вечер Иран выпустил около 400 ракет по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов отметил, что атака Ирана на Израиль стала «значительной эскалацией» в регионе. По его словам, США ясно дали понять, что у этого нападения «будут тяжкие последствия».

До этого представитель МИД Ирана Нассер Канаани пригрозил Израилю решительным ответом на убийство лидеров ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы и Корпуса стражей исламской революции Аббаса Нилфорушана 28 сентября. После этого в ряде районов Израиля закрыли пляжи и ограничили массовые собрания.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024