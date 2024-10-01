Совершивший посадку в Египте рейс Red Wings вернется в Сочи

Самолет авиакомпании Red Wings рейса Сочи – Тель-Авив, совершивший вынужденную посадку в Шарм-эш-Шейхе, вернется в пункт вылета. Об этом 1 октября «Известиям» сообщили в авиакомпании.

В пресс-службе рассказали, что в связи с действующими рекомендациями Росавиации о приостановке полетов над воздушным пространством Израиля, Ирака и Ирана было принято решение о возврате рейса в аэропорт Сочи.

«В настоящее время борт готовится к вылету. Принимая во внимание вышесказанное, авиакомпанией вынужденно отменен рейс 4312 Сочи – Тель-Авив. Пассажирам указанных рейсов будут возвращены средства за приобретенные билеты», — прокомментировали в авиакомпании.

Также заявляется, что решение о возобновлении авиасообщения с Тель-Авивом будет принято позже, в зависимости от дальнейшего развития ситуации и решений авиационных регуляторов.

Ранее в этот день сообщалось, что самолет был направлен на запасной аэродром и совершил благополучную посадку в Шарм-эш-Шейхе.

Незадолго до этого СМИ сообщили, что воздушные пространства Ирака, Иордании и Израиля были временно закрыты.

Ранее в этот вечер Иран выпустил около 400 ракет по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов отметил, что атака Ирана на Израиль стала «значительной эскалацией» в регионе. По его словам, США ясно дали понять, что у этого нападения «будут тяжкие последствия».

До этого представитель МИД Ирана Нассер Канаани пригрозил Израилю решительным ответом на убийство лидеров ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы и Корпуса стражей исламской революции Аббаса Нилфорушана 28 сентября. После этого в ряде районов Израиля закрыли пляжи и ограничили массовые собрания.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.