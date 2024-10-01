Израиль, Ирак и Иордания закрыли воздушные пространства
Воздушные пространства Ирака, Иордании и Израиля временно закрыты. Это следует из данных местных СМИ от 1 октября.
«Управление гражданской авиации объявило о временном закрытии воздушного пространства Королевства для движения всех воздушных судов <…> Председатель совета уполномоченных управления Хайсам Мисто заявил, что решение принято после эскалации ситуации в регионе, которая может привести к рискам, влияющим на полетный процесс и безопасность пассажиров», — говорится в сообщении агентства новостей Иордании Petra.
Израильская ежедневная газета Haaretz сообщает, что «Израиль закрыл воздушное пространство после иранской атаки». Позднее издание сообщило, что страна открыла свое воздушное пространство, взлеты и посадки возобновятся по расписанию в течение часа.
О закрытии неба над Ираком сообщило агентство INA со ссылкой на министр транспорта страны Разака Мухайбеса ас-Саадави.
«Министерство транспорта Ирака объявило во вторник о временной приостановке воздушного движения во всех иракских аэропортах», — говорится в сообщении.
Ранее в этот день израильские СМИ сообщали, что Иран выпустил около 400 ракет по территории Израиля. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что система ПВО находится в полной боевой готовности, обнаруживает и перехватывает угрозы в небе над Тель-Авивом. Несколько иранских ракет удалось ликвидировать.
Ранее в этот день ЦАХАЛ нанесла новый точечный удар по столице Ливана. Также в ночь на 1 октября израильская армия нанесла удары по южному пригороду Бейрута. Позже ЦАХАЛ заявила о начале ограниченных наземных рейдов против ливанской шиитской организации «Хезболла» в приграничной зоне на юге Ливана. Днем Израиль вновь нанес удары по восточному и южному пригородам Бейрута.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.