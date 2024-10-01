ЦАХАЛ нанесла новый точечный удар по Бейруту
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новый точечный удар по столице Ливана. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает пресс-служба армии в Telegram-канале.
Информации о пострадавших и повреждениях нет.
«Сначала услышали звук летящих самолетов, а потом несколько громких хлопков. Судя по всему, израильские ВВС нанесли удар очередной по [району] Дахия. Вот там сейчас дым возвышается черный», — передает с места событий корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.
В ночь на 1 октября израильская армия нанесла удары по южному пригороду Бейрута. По словам Олькова, раздалось три мощных взрыва. Позже ЦАХАЛ заявила о начале ограниченных наземных рейдов против ливанской шиитской организации «Хезболла» в приграничной зоне на юге Ливана. Днем Израиль вновь нанес удары по восточному и южному пригородам столицы.
Также сегодня сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин провел беседу с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом. Главы ведомств пришли к согласию, что необходимо провести «демонтаж» инфраструктуры для атак вдоль границы, чтобы «Хезболла» не могла наносить удары по израильской территории.
Эскалация боевых действий между Израилем и «Хезболлой» произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи человек получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. В стране обвинили в случившемся Тель-Авив. Затем Израиль начал операцию против «Хезболлы» и стал ежедневно наносить удары по объектам движения. По данным ливанского минздрава, более 1 тыс. человек погибли и свыше 6,3 тыс. получили ранения в стране только за первые 12 дней бомбардировок. 27 сентября ЦАХАЛ ликвидировала главу движения «Хезболла» Хасана Насраллу.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.