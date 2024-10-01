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СМИ сообщили о запуске Ираном около 400 ракет по территории Израиля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Иран выпустил около 400 ракет по территории Израиля. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает газета The Jerusalem Post.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что система ПВО находится в полной боевой готовности, обнаруживает и перехватывает угрозы в небе над Тель-Авивом.

Как передает телеканал Al Arabiya, несколько иранских ракет удалось ликвидировать над Иорданией, однако воздушное пространство остается закрытым. Аэропорт столицы Израиля также не работает.

Кроме этого, служба скорой помощи Израиля информирует на своей странице в X (бывш. Twitter), что данных о погибших или пострадавших нет. Граждан страны призывают оставаться в защищенных местах.

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Ранее в этот день ЦАХАЛ нанесла новый точечный удар по столице Ливана. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало.

Также в ночь на 1 октября израильская армия нанесла удары по южному пригороду Бейрута. По словам корреспондента «Известий» Кирилла Олькова, раздалось три мощных взрыва. Позже ЦАХАЛ заявила о начале ограниченных наземных рейдов против ливанской шиитской организации «Хезболла» в приграничной зоне на юге Ливана. Днем Израиль вновь нанес удары по восточному и южному пригородам столицы.

Эскалация боевых действий между еврейским государством и ливанским шиитским движением «Хезболла» произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи человек, включая сотрудников движения, получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. В стране обвинили в случившемся Тель-Авив.

Затем Израиль стал ежедневно наносить удары по объектам движения. В результате было уничтожено почти всё руководство «Хезболлы». Ливанское движение сообщило, что продолжит достижение своих целей, несмотря на убийство лидера Хасана Насраллы. По данным ливанского минздрава от 28 сентября, более 1 тыс. человек погибли и свыше 6,3 тыс. получили ранения в стране только за первые 12 дней бомбардировок.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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