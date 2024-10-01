Росавиация рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак
Российским авиакомпаниям следует воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирана и Ирака по соображениям безопасности. Об этом 1 октября сообщили в Росавиации.
«В связи с угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в/из аэропортов этих государств и в их воздушном пространстве до особого распоряжения», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Незадолго до этого СМИ сообщили, что воздушные пространства Ирака, Иордании и Израиля были временно закрыты.
Ранее в этот вечер Иран выпустил около 400 ракет по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.
До этого представитель МИД Ирана Нассер Канаани пригрозил Израилю решительным ответом на убийство лидеров ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана 28 сентября. После этого в ряде районов Израиля закрыли пляжи и ограничили массовые собрания.
После событий 17 и 18 сентября началась эскалация боевых действий между Израилем и «Хезболлой». В тот период тысячи человек получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. В стране обвинили в случившемся Тель-Авив. Затем Израиль начал операцию против «Хезболлы» и стал ежедневно наносить удары по объектам движения.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.