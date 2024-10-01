Захарова назвала полным провалом администрации Байдена ситуацию на Ближнем Востоке
Текущая ситуация на Ближнем Востоке является полным провалом администрации президента США Джо Байдена. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 октября после ракетного удара Ирана по Израилю.
«Полный провал администрации Байдена на Ближнем Востоке. Кровавая драма, которая только набирает обороты. Невнятные заявления Белого дома демонстрируют полную беспомощность в разрешении кризисов», — написала она в своем Telegram-канале.
Захарова добавила, что действия госсекретаря США Энтони Блинкена привели «к десяткам тысяч жертв и тупику».
Ранее в этот вечер Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.
Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля вопреки заявлениям Тегерана.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов в свою очередь отметил, что атака Ирана на Израиль стала «значительной эскалацией» в регионе. По его словам, США ясно дали понять, что у этого нападения «будут тяжкие последствия».
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.