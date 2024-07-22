Мирный житель пострадал при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Мирный житель получил ранения и был госпитализирован при повторном обстреле города Шебекино Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом 22 июля сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Пострадал один мирный житель. Мужчине с осколочным ранением ноги бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался», — написал губернатор в Telegram-канале.

Кроме того, в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом, в котором находилась 87-летняя женщина, произошло возгорание. Гладков уточнил, что для стабилизации состояния сотрудники скорой направили ее в отделение терапии белгородской городской больницы. Экстренные службы ликвидировали очаг возгорания на площади 72 кв. м.

Ранее, 21 июля, Гладков сообщал, что девять человек за сутки пострадали в результате обстрелов ВСУ Шебекино. Он также уточнил, что при атаке также было повреждено 18 частных домов и 15 автомобилей, полностью уничтожен один дом, сгорели две машины.

В тот же день стало известно, что погибшим подростком при ударе ВСУ по Шебекино оказался 16-летний боксер. Он скончался в больнице 19 июня, у подростка два раза останавливалось сердце после поступления в больницу. В обоих случаях медикам удавалось спасти мальчика. Однако, несмотря на предпринятые врачами меры, он умер.

В результате совершенной 11 июля атаки ВСУ пострадало пятеро детей. Двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии, одного отправили на лечение в Москву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее намеренным терактом ВСУ, направленным против российских детей.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.